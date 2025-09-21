Derrota del Jaén CB en su estreno en un Olivo Arena que vivió un gran ambiente

JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El Jaén Paraíso Interior Jaén Club Baloncesto debutó este domingo en el Olivo Arena ante su afición en un partido marcado por la emoción desde el primer segundo y por un ambiente propio de las grandes citas, que registró una entrada más que notable para el mundo del baloncesto provincial (más de 1.100 personas) que poblaron las gradas del pabellón jienense, en una jornada histórica para el club.

El primer cuarto, aunque competido, cayó del lado del Jaén CB, que a pesar de las bajas de Faial y Balderas supo sobreponerse gracias al empuje colectivo. Iván Casas firmó la primera canasta de la historia del club en el Olivo Arena, inaugurando además el marcador de la Copa de España.

Ya en el segundo cuarto, el conjunto local se distanció por seis puntos gracias al poder reboteador de Ailton L. Marques (10 puntos) y al ímpetu de Godwin Bohaen (12).

Sin embargo, el CB Morón, con experiencia reciente en la Primera FEB, reaccionó con solidez hasta darle la vuelta al marcador (24-25). Con un juego interior contundente, el cuadro sevillano logró ampliar su renta y llegar al descanso con nueve puntos de ventaja.

El arranque del tercer cuarto fue determinante: Morón castigó al Jaén CB con un parcial que elevó la diferencia a +15 en apenas minuto y medio. V.Orlov Sturman (14 puntos y 8 rebotes) y Chabi Yo (14 y 6) fueron los encargados de liderar al equipo moronero que ya no perdería el ritmo en el resto del choque. A partir de ahí, la falta de rodaje de los locales se hizo patente frente a un rival llamado a ser uno de los equipos destacados de la competición.

El encuentro concluyó con un marcador de 62-96, reflejo de la actual situación de ambos conjuntos. Ambos volverán a verse las caras el próximo 5 de octubre en el Olivo Arena, ya en liga, donde el Jaén CB espera mostrar una versión más competitiva.

Sala de prensa

Tras el encuentro, el técnico Berni Castillo destacó que había sido «un partido de dos caras. En la primera parte competimos y en la segunda nos pudo el cansancio. Nuestro foco está puesto en octubre y ahora queremos recuperar a los lesionados». Por su parte, Iván Casas subrayó que «hemos empezado muy bien, pero nos faltaron piernas y cabeza. Estos son equipos que aún no conocemos bien y trabajaremos para mejorar en todos esos aspectos».

Finalmente, el presidente José María Comas quiso resaltar la importancia del estreno. «Ha sido un día increíble, con un gran ambiente y más de 1.100 personas en el pabellón. Estamos muy agradecidos por la respuesta del baloncesto provincial y la presencia de tantos clubes amigos».