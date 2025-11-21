Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los linarenses correran al lado de figuras como Martín Fiz. Martín Fiz

Deporte popular, leyendas del atletismo y cultura se unen este fin de semana en Linares

Este sábado habrá charlas a cargo de Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España, que el domingo correrán en la gran cita

Ángel Mendoza

Linares

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:51

La ciudad de las minas se prepara para vivir un intenso y vibrante fin de semana con la celebración, por primera vez, de la Carrera ... Fundación José Luis Martín López. Una cita deportiva que arrancará este sábado con actividades previas y culminará el domingo con una jornada de carreras que promete congregar a corredores de todas las edades, además de contar con la presencia de grandes leyendas del atletismo español para acompañarles en el trazado.

