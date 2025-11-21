Deporte popular, leyendas del atletismo y cultura se unen este fin de semana en Linares

La ciudad de las minas se prepara para vivir un intenso y vibrante fin de semana con la celebración, por primera vez, de la Carrera ... Fundación José Luis Martín López. Una cita deportiva que arrancará este sábado con actividades previas y culminará el domingo con una jornada de carreras que promete congregar a corredores de todas las edades, además de contar con la presencia de grandes leyendas del atletismo español para acompañarles en el trazado.

El ambiente se encenderá desde la tarde del sábado en Linares a partir de las 17:00. La Estación de Madrid será el punto neurálgico para los inscritos en la carrera, podrán recoger sus dorsales, pero también escuchar charlas motivacionales y compartir unas palabras con atletas de renombre que han acompañado este proyecto.

Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España harán una mesa redonda en el Centro de Interpretación de la Minería, que permanerá abierto hasta las 8 de la tarde. Además, la organización ha dispuesto espacios de convivencia para que atletas, voluntarios y público se encuentren en un ambiente de hermandad.

Más allá del componente competitivo, este evento busca ser una celebración comunitaria, una fiesta del atletismo con vocación solidaria y poner el foco en el deporte popular, dado que cualquier participante podrá correr con grandes estrellas veteranas, y no tan veteranas, que han colmado el medallero de España con algunos de los logros más importantes de las últimas décadas.

Las carreras

El domingo 23 por la mañana, a partir de las 10:00, comenzará oficialmente la Carrera Fundación JLML. La jornada competitiva se extenderá hasta aproximadamente las 12:30, con diferentes pruebas para adaptarse a todos los públicos, pues habrá tres modalidades bien definidas.

Carrera escolar (800 m), dirigida a niños de entre 5 y 10 años. Esta prueba, no competitiva, busca fomentar la participación desde edades tempranas y acercar a los más jóvenes al atletismo. Darán una vuelta al Paseo de Linarejos.

Carrera infantil (2.600 m), para jóvenes de 10 a 16 años, una distancia desafiante pero accesible que les permitirá disfrutar de la experiencia sin renunciar a un espíritu competitivo. Bajará hasta Santa Margarita, Julio Burell, Plaza de Colón, Isaac Peral, 8 Puertas, San Marcos y subida por la Plaza de la Constitución hasta la meta.

La carrera popular se divide en dos trazados (5 km y 10 km), para mayores de 16 años. Estas dos distancias ofrecerán opciones tanto para quienes corren de forma más ociosa, como para aquellos con aspiraciones más ambiciosas. El recorrido es el mismo, cada uno elige si hace una o dos vueltas, en función de sus sensaciones.

Salida a las 11:00 desde la Estación de Madrid, Santa Margarita, Julio Burell, Plaza Colón, Viriato, Yanguas, Cánovas del Castillo, General Echagüe, Huarte de San Juan, Iglesia, Carnecería, Plaza del Ayuntamiento, Avenida de Andalucía sentido hacia El Minero, Plaza Aníbal e Himilce, de nuevo al Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal, Pasaje del Comercio, Corredera, 8 Puertas, San Marcos, subida al Paseo de Linarejos, Glorieta de América, Club 79, cambio de sentido en el Paseo de la Ermita, giro por la Fuente de la Paloma y llegada de nuevo a la Estación de Madrid (meta).

Para los más de 1.500 corredores que se esperan y sus acompañantes, la ciudad mantendrá el domingo abiertos los museos de la ciudad con acceso gratuito.

Podrán visitar El Pósito y Museo Raphael, Cástulo, la Capilla y Cripta de Los Marqueses, la Casa Museo de Andrés Segovia, el Museo Arqueológico, eñ Centro de la Minería y el Museo Lagartijo.