El Barça FS golpea en el Olivo Arena

El conjunto blaugrana asaltó el Olivo Arena. Lo hizo destilando efectividad en la primera mitad, un primer round, en el que los de Tino Pérez ... supieron aprovechar las dudas y los errores de un Jaén Paraíso Interior FSatenazado y poco reconocible, que no se desperezó hasta la segunda mitad. De esta forma, la eliminatoria de cuartos se alarga hasta el tercer y definitivo partido, que se jugará el próximo miércoles a las 20:30 horas en Barcelona. El Palau dictará sentencia.

Nadie dijo que sería un camino de rosas. Solamente el Illes Balears Palma Futsal certificó su presencia en las semifinales de los 'play offs' por el título tras imponerse por la mínima al CA Osasuna Magna (2-1). El Jimbee Cartagena Costa Cálida, en una remontada exprés, forzó el tercer partido ante Movistar Inter. Tampoco se solventó la eliminatoria entre Servigroup Peñíscola y ElPozo Murcia Costa Cálida, tras la victoria del conjunto pimentonero en el segundo encuentro.

Los azulgranas, sin red de seguridad tras caer en casa, mostraron su mejor cara desde el inicio. Y ésta, además, fue acompañada de una gran eficacia frente a la portería. Pese al espejismo que supuso una contra, eléctrica, de Carlos Sanz, que salvó Dídac, en poco más de un minuto Martel culminó en gol una recuperación de Dyego (0-1, min. 5) tras un error en la conducción de Alan Brandi y Pito se inventó un gol de lejos, con un disparo pegado al palo (0-2, min. 6), en una acción en la que los defensores amarillos no tomaron las mejores decisiones. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para oxigenar las ideas de los suyos.

Espíndola salvó varias acciones con Adolfo como protagonista, mientras la defensa del Barça se mostraba muy sólida para seguir con su portería sellada.

Los locales únicamente llegaron a inquietar la portería rival en una acción de Mati Rosa que repelió la madera.

El cero a tres lo dibujó Toure con una gran diagonal para Martel, que observó a Pito con la caña a punto para marcar su doblete (0-3, min. 15). Fue el último mordisco azulgrana para cerrar una gran primera parte.

El Jaén Paraíso Interior FS mejoró algo sus prestaciones ofensivas en la recta final del primer round, pero sin lograr reducir la distancia en el marcador. Tocaba seguir remando.

Segundo round

Los lagartos reaccionaron en la segunda mitad. En el primer ataque, tras un saque de banda, entre el tacón de Míchel y la defensa superaron a Dídac por vez primera. La Marea Amarilla recuperaba la fe en la remontada. Y lo hizo aún más con el segundo de Alan Brandi, más atento que la defensa azulgrana para cazar un balón muerto en el rebote de una falta (2-3, min. 24), lanzada por Renato. Mucho más intenso, activo y reconocible el Jaén Paraíso Interior FS. En cuatro minutos el Jaén FShabía logrado reducir la distancia del rival a una situación en la que se siente cómodo. Este equipo siempre compite y nunca hay que dudar de sus prestaciones ofensivas.

Antonio Pérez intentó estirar al bloque blaugrana con una buena jugada individual, para amenazar también a los dominios de Espíndola.

En el otro área apreció la figura, gigante, de Dídac, con una doble intervención, para evitar el empate a ocho del final, y en el contragolpe Matheus no definió bien. Ycuando no fue el meta rival, ex amarillo, los colegiados se encargaron de cortar alguna que otra contra jienense en clara superioridad.

Todo seguía más que abierto, y un gol podía cambiarlo todo. Con intercambio de golpes en ambas áreas.

Pero la suerte cayó del lado blaugrana en el 34. En una falta, el disparo de Dyego rebotó en un defensa y el '14', en la segunda, se sacó un disparo potente que alojó por bajo al fondo de la red (2-4, min. 34) para sellar casi por completo el partido.

A falta de cuatro minutos y medio, el Jaén FS apostó por el riesgo del juego de cinco. Posesiones largas sin lograr finalizar. Además, los amarillos entraron en el bonus fatídico de las cinco faltas. No lograron su objetivo. El rival se defendió con orden y solvencia y la eliminatoria se decidirá en el Palau el próximo miércoles a partir de las 20:30 horas.

Al Jaén Paraíso Interior FS le costó encontrar la llave del triunfo, en las últimas décadas, en el Palau blaugrana. Pero si fue capaz de hacerlo en el primer partido de la eliminatoria, nadie duda que puede repetir la hazaña. Esta temporada los de Dani Rodríguez ya han vencido al Barça en dos ocasiones más, ambas en Jaén, una en el partido de Liga y otra en Copa del Rey. Las semifinales por el título son posibles.