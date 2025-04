«El que baje los brazos en alguno de los partidos que quedan está fuera»

Quedan 15 puntos para que acabe la temporada regular en Segunda Federación y hay opiniones de todos los colores. Después de un mes sin ganar, ... hay quien ve al Linares fuera de todo lo que no sea la permanencia y también los optimistas que recuerdan que «hasta el rabo todo es toro».

Hay que jugarlos. La primera parada es este domingo a las 7 de la tarde en Orihuela contra un equipo que tiene dos puntos más que los mineros y que están en una tesitura similar, aferrándose a las matemáticas para seguir soñando. También se ha comunicado que las dos últimas jornadas del calendario se jugarán en horario unificado matinal.

El 27 de abril es la jornada 33, después de Semana Santa, y es seguro que el Linares Deportivo recibirá al Villanovense en el último encuentro del curso en casa. Un rival que para entonces podría estar descendido y que los mineros no tuviesen mayores problemas para cerrar el telón de Linarejos con una alegría.

El 4 de mayo será el broche, en Chapín contra el Xerez CD (el clásico) y, si las matemáticas dan alguna opción remota de 'play off' aunque sea con cuádruple carambola, nadie duda que habrá desplazamiento de azulillos a lo grande. Hoy los jerezanos tienen cinco puntos más que los mineros y son clarísimos aspirantes a meterse.

Primero toca pensar en Orihuela y Pedro Díaz acabó la sesión de trabajo de ayer «especialmente bien. A las alturas que estamos, ves la intensidad que le meten y salgo muy contento. Semana de sensaciones encontradas, merecimos más, no se nos permitió y empatar con nueve te tiene que saber a gloria, pero nos quedamos con ese mal sabor de boca de haber podido ganar».

El técnico ha querido que el 2-2 en casa contra el filial del Cádiz sea un refuerzo positivo «porque dimos la cara, no nos crearon ocasiones con nueve y hasta tuvimos un par de ocasiones para marcar el gol de la victoria. Es un punto más y a seguir, hay que seguir, quedan cinco partidos».

El centro del campo

Una de las tareas pendientes del técnico es hacer que sus hombres controlen mejor el centro del campo durante más minutos y reconoce que «eso falla porque quizá ellos no lo entienden bien. Deben asimilar que cuando vamos arriba somos un equipo y cuando nos juntamos somos otro diferente. Somos un equipo de presión alta y debemos apretar, eso nos da rédito, nos va bien y los rivales sufren. Es lo que creemos».

También habló en la rueda de prensa de sus enfados en la banda, de alguna bronca que ha tenido que echar por no seguir sus instrucciones y que todo lo hace desde la experiencia de lo que él mismo vivió como jugador profesional.

«Yo tengo mano dura y blanda, he estado en un vestuario y sé cuándo hay que apretar a un futbolista y cuando no. Si el jugador hace lo que debe y no le salen las cosa, hay que apoyarlo. Si no hace lo que debe es cuando hay que apretarle. Me cabreo cuando hay cosas que tenemos ensayadas, como cuando el Cádiz nos mete el primer gol, yo no tengo ensayado recular 10 metros atrás, pero lo hacen y hay que salir fuera, chillarles, soy vehemente en la banda, pero hay que tener mano izquierda también», explicó.

Con esa impronta que Pedro Díaz le pone a su vestuario, el Linares saldrá en Orihuela a ganar y le falta por decidir qué cambios hace en el once, porque garantiza que los habrá. Por ejemplo, Yeray Lancha llegó como un refuerzo invernal ilusionante y está en la grada semana tras semana. El aficionado se pregunta por qué y Pedro no se esconde.

«Acabarán jugando todos, quedan 5 partidos y no he repetido una alineación desde que llegue y esta semana los habrá. No veo a Yeray para entrar, entrena bien pero no está para el esquema que tenemos, es joven y se distrae, debe estar concentrado en lo que hacemos o se verá fuera. No puedo decir nada malo de él y espero que tenga su oportunidad», dijo de Yeray.

También lanza un mensaje para que piense que con un par de puntos más se ha terminado el curso del Linares. «El que baje los brazos en alguno de los partidos que quedan, está fuera, pase lo que pase en el marcador. Hay que respetar al club, a la afición, al club y a la plantilla y respetar que estamos defendiendo un escudo y si alguien quiere bajar los brazos, prefiero que sea honesto y que me diga que no está para jugar. Entra otro compañero», advertencia a navegantes.