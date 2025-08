El Ayuntamiento adelanta la inscripción para la Media Maratón 'Ciudad de Jaén'

José A. Gutiérrez Jaén Viernes, 1 de agosto 2025, 20:59 Comenta Compartir

El Patronato Municipal de Deportes abrirá el próximo lunes 4 de agosto, a las 9:00 horas, el plazo de inscripción para la XIX Media Maratón 'Ciudad de Jaén' y 10K en memoria de Paco Manzaneda, que se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre con salida y meta en la calle Virgen de la Cabeza.

Los interesados en participar podrán inscribirse en la web www.jaenciudaddelatletismo.es hasta las 23:59 horas del viernes 24 de octubre o hasta que se agoten los mil dorsales disponibles en cada modalidad. El precio será de 12 euros en el caso de la media maratón, que saldrá a las 9:30 horas, y de 15, en el de la prueba de 10 kilómetros, que comenzará una hora después.

La Media Maratón 'Ciudad de Jaén' repetirá el circuito de dos vueltas de la última edición. La primera tendrá 11,1 kilómetros y la segunda, 10.000 metros, justo los que deberán completar los inscritos en la carrera de 10K, cuya marca, además, servirá para acreditarla en la próxima edición de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Por otra parte, ya está garantizada igualmente la entrega de medallas para los corredores que completen el recorrido (una distinta por cada prueba), fruta para los distintos puntos de avituallamiento y una bolsa del corredor cuyo contenido se irá desvelando próximamente. Además, la organización cursará invitación a corredores y corredoras de la provincia especialistas en ambas distancias.

La concejala de Deportes, Beatriz López, aseguró que «estamos muy orgullosos de poder haber cumplido, no sin esfuerzo, con una de las principales demandas históricas de los atletas y colectivos que conforman la media, ya que en esta edición adelantamos hasta un mes el periodo de inscripción con respecto a ediciones anteriores». «Lo hacemos, además, con una imagen renovada y fresca que contribuye así al compromiso que tenemos con esta prueba. Un impulso más que pone el foco en potenciar una carrera que resulta imprescindible en nuestro calendario deportivo y que consolida a Jaén como ciudad del atletismo», añadió.

Las categorías son:Sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G (65 años en adelante el día de la celebración de la prueba) y deportistas con diversidad funcional. En la modalidad de media maratón habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en la masculina como la femenina. Los atletas que consigan subir al podio de la general, tanto en hombres como en mujeres, recibirán también un premio en metálico. El primero se llevará 75 euros; el segundo, 60 y el tercero, 40. Los ganadores de la categoría de personas con discapacidad, tanto masculina como femenina, recibirán igualmente 75 euros.

Todos los que logren completar el recorrido tendrán derecho a una reserva de dorsal para esta misma cita, para que la formalicen y abonen en los plazos que se estipule en el reglamento.

En la prueba de 10K, por su parte, habrá trofeos para los tres primeros clasificados en la general tanto en hombres como en mujeres.

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales y bolsa del corredor será en la galería comercial del parque comercial Jaén Plaza, ubicado en el Paraje Las Lagunillas s/n, los días 7 y 8 de noviembre. El viernes 7, de 17:00 a 22:00 horas, y el sábado, de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

También se podrán recoger el mismo día de la prueba, en una carpa habilitada junto a la línea de salida/meta, en horario de 8:00 a 9:00 horas.