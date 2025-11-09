Andy Morales y Eliam Ajuria ganan la media maratón 'Ciudad de Jaén'

Andy Morales, en la categoría masculina, y Eliam Ajuria, en la femenina, se han proclamado ganadores de la vigésimo novena Media Maratón 'Ciudad de Jaén', ... que se ha celebrado en la mañana de este domingo en un circuito de dos vueltas con salida y llegada en la calle Virgen de la Cabeza, y que ha agotado los dorsales por primera vez en un récord «histórico» de participación.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, Dante Huertas y Ester Hervás han sido los vencedores en la categoría masculina y femenina, respectivamente, de personas con algún tipo de discapacidad. Asimismo, en la prueba de diez kilómetros los primeros han sido Diego Merlo (00:34:06) y Ana Belén Lara (00:40:56).

En concreto, en la modalidad de media maratón, Andy Morales ha sido campeón en hombres tras pulverizar la marca que le permitió ser segundo el año pasado y parar el crono en 1:08:46. Segundo ha sido Óscar Aymerich, con un tiempo de 01:09:33, y tercero, Rafa Martínez, en 01:11:48. En mujeres, Ajuria, ha firmado un registro de 01:30.47, casi un minuto más rápida que la segunda clasificada María Sánchez, con un registro de 01:31:39, y Josefina Rodríguez, con 01:32:13.

Tal y como ha emitido la Administración local, los tres primeros clasificados de la general, tanto masculina como femenina, han recibido, además de un trofeo y una equipación completa de atletismo conmemorativa de la prueba de la marca Macron, 75, 60 y 40 euros, respectivamente. El ganador y la ganadora, de la misma manera, se han llevado una gafas para combatir la luz azul, que favorecen «la generación natural de melatonina» y mejoran «la fatiga muscular de la marca Puremind».

Los ganadores en las categorías masculina y femenina para personas con discapacidad han recibido igualmente un trofeo, una equipación y 75 euros, tanto en hombres como en mujeres. En este sentido, Dante Huertas ha sido el más rápido en cruzar la meta con un tiempo de 01:26:23, por delante de Francisco Orihuela (01:26:39), segundo, y de Antonio Granados (01:27:18), tercero. Ester Hervás, en chicas, ha parado el crono en 01:47:31, mientras que Inmaculada Narváez (01:48:57) ha sido segunda y Sara Jiménez (01:56:22), tercera.

Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías convocadas --sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G, correspondiente esta última a participantes de 65 años en adelante el día de la celebración de la prueba-- han recibido también un trofeo y los primeros, un pack de atletismo Macron.

Todos los corredores que han conseguido cruzar la línea de meta y, además, han logrado una prereserva de dorsal para 'San Antón', que les permite formalizar y abonar en los plazos que se estipule en el reglamento.

Prueba 10K

Diego Merlo ha sido primero en la categoría masculina con un tiempo de 00:34:06, lo que ha derivado en el récord del circuito. Pedro Catena ha sido subcampeón con una marca de 00:34:49 y Samuel Montoro, tercero con un tiempo de 00:36:10.

Asimismo, en la categoría femenina, Ana Belén Lara ha liderado la clasificación con una marca de 00:40:56; María Moyano, ganadora de la última edición, ha sido segunda en esta ocasión, con 00:41:22 y Lola Bedmar ha completado el podio con un registro de 00:43:36.