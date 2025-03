Unicaja Costa de Almería no va partido a partido, va set a set

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 28 de marzo 2025, 23:37 Comenta Compartir

Es un 'todos a una' en toda regla. Nadie quiere irse ya de vacaciones y se siente que hay que demostrar lo que este proyecto es capaz de dar de sí. Se lo decía Pablo Ruiz, el técnico del equipo blanquiverde, a sus hombres al inicio de la presente semana. Apuntaba que «el trabajo está hecho y está muy bien hecho» y ahora sólo es cuestión de hacerlo valer… porque no quedarán más oportunidades. Sí, se perdió el primer partido de la serie, que es al mejor de tres, por lo que una derrota dejaría fuera a Unicaja Costa de Almería. Pero en las filas ahorradoras se prefiere enfocar la mente a que la semifinal está a seis sets de distancia. No gigantes, sino hormiguitas.

Así, el secreto de la preparación mental está en pasar del 'partido a partido' que se puso en práctica en la fase regular al 'set a set' en el playoff, donde da igual si se llega o no al tie-break. Habrá, seguro, un quinto partido entre ambos equipos y se procurará que haya también un sexto. Los cuatro primeros parecen cortados por la misma tijera, con el patrón con el que se confecciona la igualdad máxima. La eliminatoria de cuartos de final frente a UPV Léleman Conqueridor no está siendo otra cosa que lo que se esperaba, lo que a su vez también ayuda 'mentalmente' a los verdes porque no les resta posibilidades.

Poder a poder

Un poder a poder, una lucha encarnizada por cada balón. De ahí que se haya desterrado la palabra 'remontada', porque, si bien es lo que definirá más rápidamente que sí se haya conseguido pasar a la semifinal, es más constructivo visualizar la siguiente ronda no tan sólo a dos pasos sino a seis. Y es que, claramente, se está en riesgo de encajar mangas frente a un equipazo y eso no debe afectar al rendimiento posterior que conduzca a una victoria seguida de la otra –hoy a partir de las 19.15 horas y mañana desde las 19.00 horas–, con el arbitraje de la pareja asturiana Diego Rodríguez y Rubén Sánchez.

Además, esta semana no ha habido 'visitas' inesperadas a modo de gripe, no ha habido merma en los entrenamientos y no se ha olvidado el 14-10 del tie-break, ni tener a su vez tres balones más de victoria que se esfumaron. Fue cruel la derrota encajada y eso motiva más si cabe a los de un Pablo Ruiz que les ha trasladado la plena confianza que tiene en ellos. Los jugadores ahorradores se dejaron la piel sobre el campo y fueron espoleados desde la grada, la que ahora no tendrán a favor, pero se asume que iba a tocar, sí o sí, la reválida de ganar fuera en una temporada en la que se ha escapado mucho a domicilio.

Factor cancha

Han sido siete derrotas y cuatro victorias lejos del Moisés Ruiz, pero desde el momento en el que la clasificación para el playoff se produce en la sexta posición, ya se sabe que se tendrá el factor cancha en contra al menos en el cuarto de final. Si se pasara de ronda, Unicaja Costa de Almería podría revertirlo si CV Melilla elimina a Grupo Herce Soria, con esa eliminatoria ahora en Los Pajaritos tras el 3-2 norteafricano del primer fin de semana. De los partidos perdidos a domicilio, seis han sido por 3-0 y tan sólo en uno de ellos hubo un 3-1. Precisamente fue en la pista de UPV Léleman Conqueridor en una tremenda lucha.

En aquella ocasión, único antecedente entre ambos en territorio valenciano, se comenzó por delante con un 23-25 y se pudo coger más renta, pero se cedió por 25-23 y se hizo largo el resto del encuentro. A Monfort y Pernambuco se sumó Luis Vidal por el centro en la suma de puntos locales, más la regularidad habitual de Funes en todas las facetas, si bien lo más destacado a recordar es que Unicaja Costa de Almería jugó sin opuesto nato, con Aleix Tarrazo echando una mano al equipo fuera de su posición, como tantos partidos de la segunda vuelta. De receptores, Juanmi González hizo 21 puntos y Charly firmó 16.

Con recursos

Esto conduce a que, pese a las limitaciones, que se han tenido en dos de los duelos ante los valencianos, baja o enfermedad, siempre se ha competido, se ha dado buena imagen, primero con Dreyer y desde este domingo pasado con Zanini. El nuevo técnico italiano le devolvió la titularidad a Funes y siguió apostando de inicio por la pareja de centrales entre Scarpin y Furtado. Eso sí, tiene recursos en el banquillo para cambiar con garantía en al menos esas dos posiciones de receptor y central, sin menoscabo para los otros suplentes de las demás funciones sobre la pista, sino a la duda sobre quién puede ser titular.

En el Moisés Ruiz hubo minutos para Kayque en detrimento de Funes en alguna fase en concreto, así como para Vidal, bien por Scarpin o bien por Furtado, en un juego de entrar y salir que da frescura física al equipo en pista. También usó puntualmente a Huerta para el saque y a Jarque para el bloqueo, sin minutos para los Mengod. No hay dudas sobre la titularidad de Vicente Monfort en la distribución de juego, como tampoco Pernambuco en la faceta anotadora, como tampoco Gámiz como líbero para todo. Tampoco se duda del papel principal de Javier Monfort y sí pueden rotar el segundo receptor y los centrales.

Así es este UPV Léleman Conqueridor que ambiciona estar situado ya en las posiciones más altas de la Superliga y, muy pronto, optar por conseguir un título. Incluso es el sueño de esta misma temporada, pero Unicaja Costa de Almería, de entrada, quiere impedirlo. En casa, un pabellón de características especiales por la amplitud y la complicación de tener referencias claras, ha perdido tres veces a lo largo de la fase regular, con un 'poco de todo'. Cedió por 0-3 con Guaguas, por 1-3 con Soria y por 2-3 con Teruel, ganando el resto mayoritariamente por 3-1, con sólo Emevé Lugo y San Roque sin hacer ningún set.

Eliminatoria muy abierta, con ventaja para el equipo local a la entrada del segundo fin de semana, se verá completada con la resolución del resto de cruces. Por el lado de Unicaja Costa de Almería, como se ha apuntado, están Grupo Herce Soria, segundo, y CV Melilla, séptimo, por ahora con ventaja para los melillenses. De pasar los ahorradores se medirán al que venza de entre estos dos equipos. Si fuese con Soria se comenzaría en Almería y si fuese con Melilla se arrancaría en el Javier Imbroda. En el otro lado del cuadro están Guaguas y Cisneros, con ventaja amarilla, y Manacor y Teruel, con delantera balear.