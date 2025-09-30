La sonrisa también juega en Unicaja Costa de Almería

Juanjo Aguilera Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Unicaja Costa de Almería se prepara para una nueva temporada con un planteamiento en el que nada se deja al azar. En un club que se aproxima a su cuadragésimo aniversario, los detalles cuentan tanto como la potencia de un saque o la precisión de un bloqueo. Esta vez, además del trabajo físico y táctico, los ahorradores han sumado un factor menos visible, pero iguamente decisivo como es la salud bucodental. Con la incorporación del doctor Ignacio Mañas y su equipo, la plantilla almeriense ha abierto un frente innovador en la preparación deportiva, convencida de que también desde la boca se pueden ganar partidos o al menos no perderlos.

El propio especialista lo resumía en una frase que ha calado en el vestuario blanquiverde.»La boca es una puerta de entrada a la salud integral y en un deportista de élite cualquier mínima alteración puede marcar la diferencia entre la victoria y la lesión». Sus palabras no son teoría. Después de revisar uno por uno a jugadores y técnicos, el odontólogo contaba cómo una mala mordida puede modificar la postura corporal, cómo una encía inflamada resta capacidad de resistencia o cómo el bruxismo y la respiración oral repercuten en el descanso y la concentración del deportista. Un cóctel de pequeños desajustes que pueden transformarse en molestias musculares, fatiga o bajones de rendimiento en plena competición.

Hechos concretos

La conexión entre deporte y salud oral, cada vez más estudiada en distintas disciplinas, se traduce en hechos concretos. Por ejemplo, un diente en mal estado puede originar infecciones que afecten al corazón o a las articulaciones; una mandíbula mal alineada altera la biomecánica del cuerpo, una deficiente oxigenación nocturna influye directamente en la recuperación muscular. Para un profesional del voleibol, donde los gestos explosivos y repetidos son constantes, esas variaciones pueden marcar la diferencia en un punto decisivo.

Jorge Fernández pasa el examen odontológico.

Los jugadores del Unicaja Costa de Almería han recibido charlas y pautas personalizadas sobre cómo prevenir problemas comunes. No se trata sólo y exclusivamdente de pasar por consulta, sino de adquirir hábitos que repercutan en el día a día como pueden ser la higiene adaptada a las rutinas de entrenamiento, control del estrés para evitar el rechinar nocturno, seguimiento en caso de golpes en la boca durante la competición, pues pese a que sea un deporte sin contacto, sí que lo puede entre compañeros en una defensa. Todo ello se integra en el plan global del equipo blanquivderde, del mismo modo que la nutrición o la fisioterapia. La salud oral deja de ser un aspecto estético para convertirse en un recurso de prevención y de mejora física.

El propio presidente del club, Alfredo Cortés, valoró esa apuesta por el cuidado del detalle, agradeciendo al doctor Mañas su implicación en un proyecto que persigue títulos sin olvidar que, antes de todo, está la persona. «Es un lujo contar con alguien que se preocupa por el bienestar de los jugadores, y se notará en la pista», afirmó tras la primera toma de contacto entre la plantilla y el equipo médico. Esa confianza refleja un principio que se ha convertido en seña de identidad: cuidar al deportista en todos los planos es la mejor garantía de éxito.

Trabajo en los silencios

En definitiva, el Unicaja Costa de Almería no solo entrena saques y remates. También trabaja en los silencios, en esos territorios donde el rendimiento no depende del gimnasio ni del pabellón. La salud bucodental se ha convertido en un aliado inesperado, un elemento más en la búsqueda de excelencia de un club que se niega a dejar cabos sueltos en el camino hacia nuevas conquistas. El mensaje es claro, el triunfo también se juega desde la boca.