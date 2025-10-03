La Škoda Titan Desert Almería escribe su propio western en Tabernas

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La Škoda Titan Desert Almería 2025 se vistió ayer de película al adentrarse en la tierra de westerns de Tabernas, un escenario de cine que hizo de telón de fondo para una jornada con aroma a secuela. Si la etapa del jueves había dejado un guion marcado por la pugna en cabeza entre veteranos de carretera y la confirmación de favoritas en la categoría femenina, la denominada etapa 'Universae', con inicio en el desierto y paso por la Sierra de Alhamilla, volvió a repetir exactamente la misma trama, dos viejos amigos mano a mano en la lucha por el triunfo y Natalia Fischer imponiendo un dominio incuestionable.

La ruta de ayer poco tenía que ver con la jornada anterior en cuanto a paisaje. Lejos de las arenas y ramblas del Cabo de Gata, la carrera se trasladó hacia la montaña, con trialeras y caminos quebrados que exigieron fuerza, técnica y resistencia. Pero en cabeza el libreto fue idéntico. Luis León Sánchez y Luis Ángel Maté marcaron el ritmo, compartiendo kilómetros con el granadino Pablo Guerrero, compañero de equipo del muleño en Cleardent. El trío rodó junto durante gran parte del día, pero al final todo quedó en un duelo de amistad. Sánchez, con fuerzas sobradas y piernas para haber ganado, cedió la gloria a Maté en un gesto deportivo. El 'Lince' malagueño cruzó primero la meta y se mantuvo como líder de la general, aunque con una amenaza cada vez más seria de su gran amigo y rival.

Ampliar Luis Ángel Maté entra sin el 'acoso' de Luis León Sánchez.

El propio Maté reconocía al término de la etapa que había visto a «Luisle muy fuerte» y que la etapa reina en Velefique puede cambiar el panorama. Pese a todo, el ciclista de KH7 conserva su preciado maillot rojo, con cuatro segundos de renta sobre el muleño y mantiene el honor de ser el rey de la montaña, título que ya conquistó el año pasado al volar sobre el coloso almeriense. Su liderato, frágil y vibrante, promete un desenlace emocionante en la tercera jornada.

En féminas la repetición de la historia fue aún más rotunda. Natalia Fischer, más tranquila y adaptada a la dureza, volvió a imponerse con solvencia, ampliando su ventaja en la general frente a Pilar Fernández. La ciclista del Ecopilas Extremadura disfrutó en una etapa de constantes subidas y bajadas, lejos de la arena que la incomodó el jueves, encontrando un ritmo que le permitió rodar con grupos masculinos de gran nivel. Su rendimiento la catapultó incluso al 'top 30' de la clasificación global, confirmando que está varios pasos por delante de sus rivales.

Lo que viene

La diferencia con Fernández se estira ya más allá de los 40 minutos, una ventaja casi definitiva salvo que la montaña del sábado dicte lo contrario. La etapa que espera es nada menos que la Škoda We Love Cycling, con el temible Alto de Velefique como juez. Allí se disputará el Škoda Challenge, con un ascenso que roza los 1.000 metros de desnivel y que puede marcar la clasificación. Fischer, pese a su fortaleza, confesó que nunca ha afrontado ese puerto, a pesar de vivir cerca, lo que añade incertidumbre y expectación.

El recorrido se iniciará en el circuito de Tabernas, con pistas rápidas y ramblas iniciales que desembocarán en la subida al coloso almeriense. Tras coronar, aún quedará un tramo de ascenso antes de un descenso largo, pedregoso y técnico, para volver al punto de partida. Todo un menú montañoso que pondrá a prueba las fuerzas acumuladas y, quizá, reescriba el guion de la carrera.

De momento, Tabernas ha entregado dos capítulos con idéntico desenlace, Maté defendiendo el rojo;Sánchez, acechando con elegancia, y Fischer dominando sin fisuras. Con el imponente Velefique como escenario, hay que ver si la Titan Desert Almería completa su trilogía con un final previsible o hay un giro inesperado.

