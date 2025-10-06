Ronda con 'triple' victoria almeriense en Tercera RFEF

José Gabriel Gutiérrez Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Jornada inmejorable para los tres equipos almerienses de la categoría, que por vez primera, en lo que va de Liga en el Grupo 9, vencieron en sus respectivos compromisos. Jugando como local, lo hicieron la UD Almería (2-1), contra el At. Ben-Namiel, partido al que comparecían ambos invictos y el UDC Pavía (1-0) ante el CD Arenas de Armilla, igualmente invicto, y fuera lo hizo el CFF Mvrgi (1-4), en campo del Málaga CF B.

La jornada deparó los resultados de CD Úbeda Viva, 3-ATM Melilla Ciudad del Deporte, 3; Atlético Jienense, 1-CF Motril, 2, y CD Málaga, 2-Real Jaén, 0. La tabla de clasificación pasa a ser liderada por el CF Motril, con nueve puntos, seguido de la UD Almería, con siete y ambos invictos. A continuación, CFF Mvrgi, UDC Pavía y CD Málaga, con seis puntos; CD Arenas de Armilla, con cuatro; Atlético Jienense y Málaga CF B, con tres; ATM Melilla Ciudad del Deporte y CD Úbeda Viva, con uno, y cierra el Real Jaén, con cero puntos. En la próxima jornada, habrá derbi provincial, con el CFF Mvrgi recibiendo al UDC Pavía y la UD Almería deberá rendir visita al Real Jaén.

Dos 'zarpazos' en un minuto

Partido entre dos equipos invictos, catalogado como 'plato fuerte' de la jornada, el que disputaban UD Almería y At. Ben-Namiel, en el Estadio de la Juventud-Emilio Campra, con el arbitraje a cargo de la colegiada almeriense Andrea Viciana Fernández que mostró seis cartulinas amarillas, dos a jugadoras de la UD Almería, y cuatro a jugadoras del At. Ben-Namiel. Ambos equipos comparecían con la vitola de invictos, en el caso de las malagueñas tras haber ganado los dos partidos disputados y las almerienses, con un empate y una victoria.

El encuentro respondió plenamente a la expectativas, en cuanto a buen juego, emoción e incertidumbre, respecto al resultado, que se decantó finalmente a favor de las rojiblancas (2-1). El primer tiempo acabó con empate (0-0) y, en el segundo, en el minuto 51 se adelantó el At. Ben-Namiel con un gol de Cristina Medina. Hubo reacción de la UD Almería, entrenada por Pedro López, que ejercía mayor dominio en el partido y cristalizó con dos goles para dar la vuelta al marcador, en un minuto, ya que en el 70 llegó el 1-1, con el tanto de Ángela Cañadas y, en el 71, Aitana consiguió el 2-1 al conseguir batir a la guardameta del equipo malagueño.

Otro 'recital' del CFF Mvrgi

En el otro partido por un equipo almeriense, en la matinal, corrió a cargo del CFF Mvrgi, en su caso jugando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Málaga CF, visitando al filial blanquiazul, en un partido que deparó una gran actuación, a base de buen fútbol y goles, a cargo del conjunto ejidense dirigido por Juanmi Ramón, claramente reflejado en el marcador (1-4) al término de los 90 minutos. Arbitró la colegiada malagueña Irene María Hevilla Jiménez, que mostró dos tarjetas amarillas por parte local y una por la visitante.

Al descanso se llegó con ventaja del CFF Mvrgi, tras haberse adelantado en el marcador con un gol de Rocío López, en el minuto 25;luego de la elaboración de varias jugadas de peligro en el área local. En la segunda parte aumentó el dominio y la presión ofensiva de las ejidenses, llegando el 0-2 apenas iniciada la misma, en el m. 47, por mediación de María del Carmen. Las blanquiazules redujeron distancia en el m. 76, con el tanto de Lorena, pero en el tramo final, con dos nuevos goles en poco más de un minuto, en el 88 y 89, sentenció el CFF Mvrgi, goles materializados por Almudena e Irene, rubricando con ello su segunda victoria visitante en las dos que llevan efectuadas.

Segunda 'alegría' del Pavía

Cerró la jornada, en cuanto a horario concertado, el encuentro disputado en el Complejo Deportivo Tito Pedro, en el que las féminas de la UDC Pavía afrontaban la visita del CD Arenas de Armilla granadino, que comparecía invicto, tras un empate y una victoria, y ante el que logró una importante victoria (1-0), segunda consecutiva, después de la de la pasada jornada en el melillense campo de La Espiguera. El partido tuvo la dirección arbitral de la colegiada almeriense Jennifer Isabel Cortés Ortega, que no mostró tarjetas.

Merecida e importante victoria del equipo paviense dirigido por Edu Gutiérrez, siendo Ángeles Alonso la autora del gol, en el minuto 84 de juego, con un potente disparo desde fuera del área que no pudo detener la guardameta visitante y que fue clave para el logro de los tres puntos, tras un partido muy igualado, con dos equipos bien plantados y a sabiendas de que un gol podría ser decisivo para la victoria. El CD Arenas, que estuvo muy sobrio en defensa, buscó contragolpear con jugadas largas, pero se toparon con un buen trabajo de las locales, con mucha rapidez en sus transiciones, lo que fue clave para poder encontrar y disfrutar del merecido premio de la victoria, ante un rival que llegaba sin conocer la derrota.