La petanca brilla en el Parque del Andarax

La petanca volvió a demostrar que es un deporte sin edad en el Open Internacional 'Feria de Almería 2025', celebrado en el Parque del Andarax, con 80 jugadores de 17 clubes que llenaron de vida y precisión las pistas municipales, en una jornada que combinó compañerismo, técnica y pasión por esta disciplina.

Organizado por el Club Almeriense de Petanca, con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes, el torneo se disputó entre las 10:00 y las 17:30 horas, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel. Fueron 37 los equipos que compitieron, con representantes de la provincia –Adra, Roquetas, Viator, El Ejido, Alhama, Turre y Macael– y de clubes invitados de Madrid, Málaga y Granada, que se sumaron a una cita que refuerza a Almería como epicentro de la petanca en estas fechas festivas.

En categoría masculina, la pareja formada por José Diego Santiago, del club de Macael, y Juan José Vizarraga, de Viator, se alzó con el triunfo tras superar en una final muy disputada al dúo del Club Amigos de Huércal de Almería, compuesto por Juan Francisco Cortés García y Juan Utrera Gutiérrez.

La emoción estuvo presente en la féminas, donde las hermanas Rosa María y María del Carmen Martínez Campoy, del Club Bahía de Adra, subieron a lo más alto del podio. El equipo local, formado por Ana Navarro y Ana Caldero, firmó un destacado segundo puesto que levantó los aplausos del público.

El nivel fue especialmente alto gracias a la presencia de jugadores con experiencia nacional e internacional. Entre ellos destacaron la almeriense Carolina Pascual, campeona de Europa, y el malagueño Jorge Garbero, doble campeón de España, que aportaron calidad y espectáculo a una jornada con gran seguimiento.

Desde el Ayuntamiento hubo muestras de apoyo a un evento que, además de fomentar el deporte aficionado, potencia el uso activo de los espacios públicos. El Club Almeriense de Petanca, anfitrión de esta edición, presentó siete jugadores en categoría masculina y cinco en femenina, logrando un meritorio subcampeonato en el cuadro femenino.