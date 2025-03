Pablo Ruiz no descarta a Unicaja Costa de Almería

Juanjo Aguilera Almería Martes, 25 de marzo 2025, 23:42 Comenta Compartir

El Unicaja Costa de Almería sufrió una dolorosa derrota ante Léleman Conqueridor en un partido que pudo haber sido suyo. Tras un inicio complicado, en el que los almerienses cedieron los dos primeros sets, lograron una remontada espectacular para forzar el tie-break. Con un 14-10 a favor y hasta siete bolas de partido, la victoria estuvo al alcance de la mano, pero finalmente se escapó en un desenlace cruel que dejó al equipo y a la afición con un sabor amargo.

El entrenador, Pablo Ruiz, mostró su frustración tras el encuentro, destacando el esfuerzo titánico del equipo y lamentando la oportunidad perdida. «Sí, triste, no porque se empieza 2-0 perdiendo, pero el equipo responde muy muy bien, creo que juega bien. Al final intentamos, paramos bien algunas cosas de Valencia que no estábamos consiguiendo parar, sobre todo en el segundo set y la pena al final ahí, que tenemos, sobre todo el 14-10, que tienes tantas bolas y no sabes si parar el partido antes, no parar el partido antes. Es lo difícil. Era el momento en el que estábamos jugando nosotros mejor, sobre todo en la salida de recepción y te pica más todavía por eso, porque tienes la posibilidad, hay una opción ahí ... Frustra porque el equipo ha peleado como nunca y es frustrante irte de aquí, de Almería, con una derrota, con el público como estaba, el ambiente increíble y triste», aventurando que tras el partido costó dormir.

No está sentenciada

A pesar de la derrota, la eliminatoria aún no está sentenciada y el equipo tendrá la oportunidad de remontar en Valencia. Pablo Ruiz confía en la capacidad de su equipo para sobreponerse. «Sí, sí, está claro que sí, que el equipo cuando tiene presión juega muy bien, entonces estoy convencido de que el primer partido allí va a ser un partido bueno y creo que lo importante ahora es, durante la semana, pensar lo menos posible en lo que pasó y ya intentar pelear a partir de ese momento los dos partidos allí. Es difícil. Siempre cuando te vas de casa con una derrota es complicado, el factor cancha precisamente lo que tiene es que luego juegas dos partidos seguidos en casa del mejor clasificado, pero ya toca empezar a trabajar, seguir en la línea en la que estamos que creo que es buena. La pena que sea tan tarde porque quizás si llevásemos más tiempo jugando así la cosa sería distinta».

El técnico también quiso destacar las dificultades que ha atravesado el equipo en la última semana, con varios jugadores afectados por la gripe y sin entrenar con normalidad. A pesar de todo, el equipo supo competir hasta el final. «Es que la gente no lo sabe realmente, lo que hay que reconocer es que el trabajo de la semana sólo lo sabemos nosotros. Yo sigo con fiebre ahora, llevo todo el partido sudando, Juanmi ha estado toda la semana por encima de 38 y varios jugadores también han estado malos durante la semana, ha sido la semana más atípica que yo he tenido en mi vida dentro del deporte porque ha sido imposible hacer algo normal, pero creo que tampoco hay excusa. La posibilidad de cambiar el partido al domingo también nos permitió llegar un poquito mejor y creo que estábamos bien. Creo que en este momento de la temporada también es un poco lo de menos, ya se llega con el trabajo hecho, es simplemente un poco el control de las cargas y poco más, pero esperemos que sí, que nos respete un poco esta semana y que podamos hacer alguna cosa».

Recuperación

Ahora, Unicaja Costa de Almería se centra en la recuperación y en preparar los encuentros en Valencia, con la esperanza de revertir la eliminatoria y seguir luchando por sus aspiraciones en la competición. El equipo es consciente de que la clave estará en la mentalidad con la que afronten los próximos partidos. Si bien la presión puede ser un factor determinante, haber mostrado carácter y capacidad de reacción en este primer encuentro es un punto positivo del que extraer confianza.

El apoyo de la afición fue otro factor importante. La grada respondió de manera excepcional y convirtió el Moisés Ruiz en un auténtico fortín, apoyando a los suyos en todo momento. La energía del público fue un impulso extra en los momentos más complicados, algo que los jugadores han valorado enormemente y que esperan devolver en forma de esfuerzo máximo en Valencia.

El vestuario

El vestuario, aunque tocado por la derrota, mantiene la motivación intacta. El cuerpo técnico está trabajando en la preparación táctica y en la gestión emocional de la plantilla, evitando que el duro desenlace de este partido les afecte más de lo debido. Los próximos días serán clave para recuperar la mejor versión del equipo y trasladar a la pista el juego que permitió a Unicaja Costa de Almería rozar la victoria,

La serie aún está abierta y el conjunto almeriense tiene argumentos suficientes para pelear en Valencia por una remontada que los mantenga vivos. Con la determinación mostrada en este partido y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, Unicaja Costa de Almería no ha dicho su última palabra en esta eliminatoria.