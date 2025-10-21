Macael, capital del motor con la 49ª Subida del Mármol

Juanjo Aguilera Almería Martes, 21 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

La Subida del Mármol, que cumple 49 ediciones y que es una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo andaluz y nacional, está ya viviendo sus momentos previos. La prueba, del 24 al 26 de octubre, volverá a convertir al municipio de Macael en epicentro del deporte del motor.

Esta cita que cuenta con 120 participantes volverá a reunir a los mejores pilotos del panorama andaluz y nacional, además puntúa con coeficiente 6 para los campeonatos y trofeos de Andalucía de Turismos y Monoplazas en Montaña, además de los trofeos de Master +50, Junior, Féminas, Históricos, Car Cross y la Copa Diputación de Almería.

El acto de presentación, llevado a cabo en el Moisés Ruiz, contó con la presencia del diputado provincial de Deportes, José Antonio García; el alcalde de Macael, Raúl Martínez; la presidenta de la Escudería del Mármol, Ana Belén Tapia, y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso.

Evento único

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, subrayaba que «siempre que presentamos la Subida del Mármol hacemos referencia a un evento deportivo único en la provincia de Almería, y lo hacemos por varias razones». En este sentido, destacaba que «se trata de la prueba deportiva con mayor afluencia de público y de aficionados de toda la provincia, un auténtico referente que cada año atrae a miles de personas».

García ponía en valor la magnitud de la cita: «para hacernos una idea, una buena entrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ronda las 13.000 o 14.000 personas; el próximo fin de semana, en Macael, se congregarán más de 20.000 espectadores disfrutando de esta espectacular Subida del Mármol, que sin duda es la mejor subida de montaña de Andalucía».

Tres días apasionantes

Por su parte, el alcalde de Macael detallaba que «este fin de semana vamos a vivir tres días apasionantes de motor en nuestro municipio. Desde el viernes por la tarde, a las ocho, celebraremos en la puerta del Ayuntamiento la presentación oficial de los coches y los equipos, un momento muy esperado por todos los aficionados».

Raúl Martínez explicaba que «las pruebas se desarrollarán el sábado y el domingo por la mañana, con un total de casi 120 inscritos, una cifra que solo se ve limitada por el propio horario de luz, ya que el recorrido -la antigua carretera de las canteras- no está iluminado y debemos cortar a una hora determinada para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la competición».

La presidenta de la Escudería del Mármol explicaba que «el tramo permanecerá cerrado desde el viernes a las cuatro de la tarde por motivos de seguridad y para garantizar el buen desarrollo de la prueba». La responsable de la organización detallaba que «este año contamos con un total de 120 participantes, de los cuales 36 son pilotos de la Escudería del Mármol, lo que demuestra la gran afición y compromiso que existe en nuestra tierra con el automovilismo».

Tapia invitaba «a todos los aficionados al motor a que se acerquen este fin de semana a Macael para disfrutar de una de las mejores subidas de montaña del calendario andaluz, en un ambiente seguro, apasionante y lleno de emoción».

La prueba de las pruebas

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo resaltaba que «la Subida del Mármol es la prueba más longeva de Andalucía, una cita que año tras año se ha ido consolidando gracias al trabajo descomunal, importante y ejemplar que realiza la Escudería del Mármol».

Alonso subrayaba que «ese esfuerzo constante ha permitido que esta competición esté catalogada como la mejor prueba de montaña de Andalucía durante muchos años, y puedo asegurar —ha añadido— que se encuentra entre las mejores de toda España, tanto por su organización como por el nivel deportivo que presenta».