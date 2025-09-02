Macael acoge la segunda cita de septiembre de la XCM Series Almería 2025 La 'VI Media Maratón Amigos Sierra de los Filabres' pondrá a prueba a 200 ciclistas en un exigente trazado

Bernardo Abril Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 13:52

Las XCM Series Almería 2025, circuito provincial almeriense formado por prueba de BTT Maratón y Media Maratón, sumará una nueva cita el domingo 14 de septiembre desde las 9 de la mañana en Macael con la disputa de la 'VI Media Maratón Amigos Sierra de los Filabres'. Se sumará así a la carrera del día 7 en Tíjola en el regreso de la competición tras el parón veraniego. La apuesta este año del C.D. Amigos Sierra de los Filabres es el cambio de emplazamiento de la carrera, que en las últimas ediciones estaba en Laroya y que en esta temporada se desplaza al municipio macaelero, en el Valle del Almanzora.

El punto de partida y final para este evento será el bulevar de la Avenida Paco Cosentino, desde donde los bikers afrontarán el recorrido de 42,47 kilómetros que ha dispuesto el club organizador. La primera mitad del trazado es de máxima exigencia y en constante subida hasta lugares como Fuente Alamil. Habrá un punto de cierre de control en el kilómetro 20 a las 12h, desviándose a meta a los corredores que pasen después de esa hora límite.

Para poder participar en esta carrera es necesaria la inscripción a través de este formulario web que estará disponible hasta el jueves 11 de septiembre a las 15h o si se agotan antes los 200 dorsales dispuestos por la organización. El coste es de 25€ federados y 37€ no federados. Inscripciones el día de la prueba, siempre y cuando queden plazas libres. Política de devolución de inscripciones: ver normativa del circuito.

Este evento está abierto a la categoría cicloturista y a las categorías competitivas cadete, júnior, sub 23, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60. En el caso de estas últimas, con trofeo a los tres primeros clasificados, masculino y femenino.

La siguiente prueba será la 'XVI Ruta BTT del Jamón de María' prevista para el sábado 25 de octubre, con inscripciones disponibles en la web de la competición.

