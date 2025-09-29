Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cantera Sur se hace fuerte y suma tres de tres. Cantera Sur
Balonmano

Jornada intensa para el balonmano almeriense

Cantera Sur sigue firme y se impone con claridada Mijas; Urci Almería debuta con triunfo a domicilio y Agrinova Costa de Almería prolonga su racha final del curso pasado

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:04

El fin de semana dejó emociones fuertes para los equipos almerienses en las distintas categorías nacionales, con resultados que marcaron la evolución de un inicio de temporada cargado de exigencia y grandes desafíos.

Cantera Sur impuso su ley en la tercera jornada del Campeonato de Primera Masculina al doblegar con claridad al One Eden Colegio San Francisco de Asís Mijas. Los ejidenses arrancaron con fuerza gracias al acierto de Salvador López, que abrió el marcador a los 62 segundos. La primera mitad fue un auténtico recital ofensivo, con aportaciones de Miguel Vieira y Alejandro Navarro, lo que permitió llegar al descanso con un contundente 19-9. Aunque los visitantes reaccionaron tras la reanudación, con buenos minutos de Gonzalo Reta y Jaime Garrido, Cantera Sur supo controlar la situación y mantener la renta. Pablo Campanario cerró un partido redondo para un equipo que sigue mostrando su fortaleza en la competición (33-23).

En División de Honor Plata Femenina, el Urci Almería debutó con triunfo a domicilio en el Las Espartanas tras un duelo vibrante frente al Carrión. La igualdad presidió los primeros 30 minutos, con intercambio constante de goles y un ajustado 14-13 al descanso. En la segunda parte, Urci supo aguantar la presión rival y, con los goles decisivos de Sara Hernández y Ana Hernández, terminó volteando el marcador en los instantes finales. La victoria por 24-25 otorga al conjunto almeriense una dosis extra de confianza para el arranque liguero.

Menos fortuna tuvo el Agrinova Costa de Almería Roquetas, que cayó ante el BM Estudiantes en otro choque del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina. Aunque Laura Vicente y Araceli Valverde mantuvieron vivas las esperanzas visitantes, la solidez ofensiva de las locales, lideradas por Shorrok Ahmed y Ruth Lufilo, acabó decantando el encuentro. Las exclusiones penalizaron al Agrinova Costa de Almería en momentos clave y el marcador final reflejó con claridad la superioridad del Estudiantes (35-24).

En definitiva, la jornada dejó un balance positivo para el balonmano almeriense con victorias de peso de Cantera Sur y Urci, mientras que el Agrinova deberá ajustar su defensa y su disciplina táctica si quiere escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

