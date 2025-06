Inagroup El Ejido abre la puerta

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 20 de junio 2025, 11:58 Comenta Compartir

Maca ya es historia en Inagroup El Ejido. El técnico cordobés que cogió al equipo con la temporada avanzada para meterlo en el playoff de ascenso a Primera División terminó su vinculación y el cuadro ejidense ya trabaja en una nueva temporada en la que nuevamente habrá un proyecto ambicioso.

Inagroup El Ejido Futsal ya tiene nuevo entrenador. El club celeste firma a Guillermo Martínez (23/12/1989) para coger las riendas del conjunto ejidense las dos próximas temporadas. El técnico murciano cuenta con una amplia trayectoria en las bases de Pozo Murcia FS hasta 2021, posteriormente recaló en Segunda División B con Zambú CFS Pinatar (2021/23) y las ultimas dos temporadas (2023/25) ha sido el técnico de ADC Lugo Sala, equipo al que ascendió a Segunda División.

Optimismo

El técnico comenzó su etapa como nuevo entrenador del Inagroup El Ejido Futsal con un discurso cargado de optimismo y compromiso. Durante su presentación, el técnico murciano expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte del proyecto. «Muchas gracias a todos. La verdad que muy contento de estar aquí. Muy agradecido sobre todo porque desde que hemos tenido contacto Maqui y yo he sentido mucha confianza desde el principio en el proyecto que empieza».

Martínez aseguró afrontar el nuevo reto con una mezcla de ilusión y responsabilidad. «Con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar a trabajar. Asumo este reto con muchísima responsabilidad porque además el momento tan bonito que ha vivido el club a este final de temporada y la ilusión generada. Con muchísimas ganas de empezar, porque ya no se ha empezado a trabajar, pero sí de vivir momentos bonitos como los que se han visto aquí en el playoff y convencido de que el trabajo nos va a llevar a ello».

En cuanto a las aspiraciones del club, el entrenador destacó que deben ser las máximas, aunque subrayó la importancia de centrarse en el trabajo diario. «Las aspiraciones en un club como El Ejido tienen que ser máximas. A partir de ahí, yo soy una persona que se centra mucho en el día a día, porque he visto proyectos mirando muy arriba que han terminado por caer y proyectos que ya sin ir más lejos este año no aspiraban a tanto al principio y al final de temporada están a un partido de subir. No quiero ser yo quien se refiera a mis compañeros ni a mis rivales, pero creo que para mí el secreto está en el día a día».

Estilo

Respecto al estilo de juego, Martínez prometió un equipo que destaque por su valentía y entrega. «Hay un equipo atrevido, un equipo que tiene que ser valiente, que tiene que ser atrevido, que tiene que saber manejar distintos registros en defensa, en ataque y a partir de ahí tener sobre todo un equipo que la afición, cuando nos vea, sepa que se están dejando el alma en cada partido y eso viene porque de lunes a viernes se haga. Para mí no hay más secreto que ese», sentenció.

En cuanto a la confección de la plantilla para la próxima temporada, el entrenador adelantó que se está trabajando con ambición y rigor: «Va a dar un salto, eso sí que lo puedo confirmar, pero a partir de ahí buscando las mejores opciones, las opciones que mejor se adapten a lo que vamos a necesitar a partir de agosto y, bueno, petición. Sé que estamos haciendo un buen trabajo para confeccionar una plantilla que aspire al máximo».

Martínez también reflexionó sobre su llegada al club y lo que representa este paso en su carrera. «Yo sinceramente tenía o sabía para mis adeptos que algún día este momento iba a llegar y tenía que llegar el momento adecuado y creo que el momento adecuado, las dos partes hemos entendido que era éste. El club trabaja bien porque el club es ambicioso, tiene ganas de crecer y el club cada año está en crecimiento».

Con esta convicción, el nuevo técnico cerró su intervención expresando su seguridad en el futuro del proyecto. «Entonces a partir de ahí estoy convencido, por lo que hemos hablado, que el crecimiento va a seguir». De esta manera, comienza una nueva etapa para el Inagroup El Ejido Futsal, marcada por la ambición y el compromiso de seguir creciendo y consolidándose como un referente en el fútbol sala nacional.