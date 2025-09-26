Germán Rodríguez, recibe el premio al 'Mejor deportista' en El Ejido Francisco Góngora concederá la 'Copa Alcalde' a Andrés Maldonado, director de Radio Poniente y CEO de Almería 24 horas, «por su notable implicación y aportación con el deporte ejidense»

La XXXII edición de los Premios del Deporte Ejidense ya tiene ganadores, el jurado presidido por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y la edil de Deportes, María José Martín, junto al director del IMD, José Lirola, compuesto por profesionales de los medios de comunicación y representantes políticos se ha reunido hoy en el Hotel Victoria, ha valorado las candidaturas recibidas y ya ha deliberado.

Góngora ha resaltado durante el encuentro «los éxitos conseguidos por nuestros clubes y deportistas que contribuyen a engrandecer nuestro deporte y el nombre de El Ejido». Al hilo, el alcalde ha alabado la labor de «directivos de clubes, entrenadores, monitores, padres y madres, deportistas y niños por seguir apostando y promocionando el deporte».

Durante el acto, Góngora ha anunciado que este año la Copa Alcalde recae en Andrés Maldonado, director de Radio Poniente y CEO de Almería 24 horas, «por su notable implicación y aportación con el deporte ejidense a la hora de su difusión, promoción y crecimiento durante décadas».

De este modo, los premiados son:

Mejor deportista: Germán Rodríguez Fernández (federado en la Federación Española de Deportes para Ciegos y en la Federación Andaluza. Gracias al esfuerzo y al trabajo, ha conseguido ser tres veces Campeón de España con la Selección Andaluza de natación adaptada)

Club Destacado: Las Norias CF (equipo de fútbol del núcleo de Las Norias que cuenta con modalidad masculina en las categorías Bebé, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Sénior; con equipos de fútbol femenino en Alevín y Cadete; con fútbol sala femenino en las categorías de Sénior División de Honor, Sénior provincial y Juvenil)

Promoción deportiva: Poli Ejido CF (equipo de fútbol que juega en el campo de fútbol de Santa María del Águila y que cuenta equipos de fútbol en prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, algunos de ellos incluso con dos divisiones, más las categorías de fútbol sala, senior y femenino de Honor).

Hecho o acontecimiento destacado: Fiesta del Deporte de Asprodesa (evento deportivo organizado por Asprodesa con la colaboración del IMD que apuesta por la igualdad de oportunidades y la plena inclusión)

Deporte municipal: ULEMU (equipo ejidense de Voley playa que apuesta por el fomento de esta disciplina. En 2024 consiguió la clasificación para el campeonato de España tras conseguir la medalla de bronce en el campeonato de Andalucía).

A la colaboración con el deporte ejidense: Miguel Ángel Martín (gerente de McDonald's El Ejido y Santa María del Águila que contribuye al crecimiento del deporte en El Ejido)

A la trayectoria deportiva: Manu Sánchez ( del Club Halterejido y Box Halterejido, que ha logrado varios éxitos deportivos, incluyendo la clasificación para campeonatos internacionales y medallas en Copas del Rey y europeos)

Especial del Jurado: Lucie Carmen Lozano ( Policía Local de El Ejido, perteneciente al grupo GOAP, que ha participado en los 'X European Police and Fire Games' y los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos obteniendo varias medallas)

Copa Alcalde: Andrés Maldonado (director de Radio Poniente y CEO de Almería 24 horas por su gran aportación a la difusión y promoción del deporte ejidense durante décadas)

También se entregarán tres accésits a Paula Navarro (joven promesa del Club de Tenis El Ejido que está firmando temporadas brillantes acumulando importantes logros que consolidan su proyección en el panorama del tenis español); a la Ruta Anfibia por Tierra y por Mar de la Policía Nacional de El Ejido (Organizada por la Policía Nacional de El Ejido con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes, la Diputación Provincial de Almería y numerosas empresas une deporte y solidaridad en una prueba que conjuga convivencia y diversión cuya recaudación va destinada a ayudar a otras personas) y, por último, a Cristina Navarro (jugadora de fútbol ejidense del CFF Murgi, referente de esta disciplina femenina por su dilatada trayectoria que destaca por tener una gran visión de juego y juego colaborativo).

La ceremonia de los Premios del Deporte se celebrará el próximo 23 de octubre en el Teatro Municipal.