«La forma de perder nos toca el orgullo»

Bernardo Abril Almería Jueves, 27 de marzo 2025, 23:43 Comenta Compartir

Lo primero que llama la atención de la semana ahorradora, más allá de que está siendo 'normal', sin gripe y con todos trabajando, es que sobre el fin de semana solo se habla en plural. En la cabeza de nadie está caer el sábado, y «todavía Incluso nos puede venir bien la forma en la que perdemos aquí, porque creo que toca un poco el orgullo tanto del cuerpo técnico y del equipo». Pablo Ruiz lo matiza: «Ver que tienes el partido ganado con un 14-10, no tener la capacidad de cerrarlo… al equipo le toca el orgullo, y eso es lo más importante a la hora de afrontar lo que nos queda por delante».

El técnico ahorrador asegura que «todo el trabajo está hecho» y que «los jugadores están jugando bien, se está tanto física mentalmente bien». Así que «si nos faltaba algún punto de motivación, nos lo da la forma en la que perdemos el otro día, remontando un 0-2 y al llegar la tie-break tener un 14-10». En plural, «nos quedan dos partidos por delante, y nos vamos a dejar vida, porque ahora mismo es lo único que vale, y a pelear hasta el final». A tener en cuenta es que será lejos del Moisés Ruiz: « Sí hemos tenido momentos muy buenos fuera, pero hemos tenido momentos quizás muy malos fuera».

Unicaja Costa de Almería es consciente y sabe que es algo a corregir para pasar la ronda frente a UPV Léleman Conqueridor. Entre lo bueno, «el primer ese en las Palmas contra Guaguas o el partido en Valencia», precisamente, para sostener que «se compite mucho en muchos escenarios fuera de casa y lo que nos ha faltado ha sido dar un pasito adelante y ganar partidos fuera, de hecho, estaríamos hablando también de una situación distinta, probablemente, pero si en algún momento de la temporada el equipo llega bien para jugar un partido fuera de casa, es ahora; ahora la historia es distinta».

Una clave mental, «pensar que la eliminatoria es de dos partidos seguidos y que se ganan los dos partidos y ya está». Zanini en el otro bando ha supuesto que «el hecho de tener un entrenador nuevo, y con esa entidad, hace que los jugadores se esfuercen más, si es posible, que luchen más porque ahora cada uno tiene que ganarse el puesto de nuevo, no los conoce y parten casi todos con las mismas oportunidades, y eso se traduce en que los entrenamientos son más intensos y más aprovechables». En cuanto a su Unicaja, «el equipo está convencido de la capacidad que tiene y quiere llegar al máximo».

Así, «no se pone ningún techo ni con uno, ni con dos, ni con tres partidos, ni con nada, y lo único que hay que intentar es mantener la intensidad durante la semana y aprovecharla al máximo». Ruiz pone en valor que «el trabajo está hecho y se demuestra el sábado que está bien hecho, teniendo un marcador de 2-0 con un 14-25 en el segundo se consigue remontar y ponerte 2-2, y eso es lo más difícil en el momento en el que ya te ves muerto». En el mismo tono habla Jorge Fernández, uno de los capitanes: «Es una eliminatoria muy igualada, ellos llevan un gran año y nosotros ahora estamos jugando muy bien».

El central gallego sí rememora la dificultad de la semana anterior: «Fue dura en todos los sentidos por los enfermos, que al final sólo pudimos entrenar un día todo el equipo, pero independiente de eso llegamos bien, igual alguno un poquito más justito de fuerzas, pero creo que estábamos bien, y luego duro mentalmente por cómo fue el partido, porque se empezó un poco mal pero a la mitad jugamos muy bien y lo tuvimos en nuestra mano, y no sacamos la victoria al no cerrar ninguno de estos siete puntos de victoria». Es evidente que eso «duele, duele», y la respuesta más acertada es que «esto no se ha acabado».

Aprovechar la semana

Piensa el equipo en aprovechar «toda esta semana de entrenamiento» y afrontar que hay «dos partidos allí que se van a intentar sacar y a seguir peleando y hasta que no caiga el último balón». Es clave el matiz de que sí, «ellos han ganado el partido, pero ha sido un 2 a 3 y con 20-22 el tie-break, lo que demuestra la igualdad». La lectura lógica es muy clara: «Ni ellos lo tienen ganado por haber ganado aquí, ni nosotros lo tenemos perdido». Y más, «los partidos de allí van a ser muy parecidos al de aquí». Los mimbres están puestos, ya que «Valencia es un equipo muy peleón, hay que jugar muy bien y será muy igualado».

Lo subraya: «No creo que ganemos fácil ni que nos ganen fácil, va a estar muy igualado y al final se va a decidir por pequeños detalles, que espero que esta vez sí que caigan de nuestro lado». Sobre el cambio de escenario, «siempre este equipo ha jugado bien delante de nuestro público, y nos ayudó a llegar hasta el final este sábado porque confiaba mucho en nosotros, vio que dimos el cien por cien y espero que puedan volver a venir este año en unas hipotéticas semis, y sí es verdad que fuera de casa nos ha costado un poco más, pero en Valencia jugamos también un buen partido durante la fase regular».

Jorge Fernández, de hecho, sostiene que «siempre hemos jugado bien contra ellos, tanto si ganamos como si perdemos, igual que ellos, que siempre juegan bien contra nosotros, y eso demuestra la igualdad que tiene la eliminatoria». Por ello, «no hay que pensar que por jugar en su casa ya está perdido, al revés, tenemos que confiar en lo que nosotros sí hacemos bien y que somos capaces de darle la vuelta». Hay fortaleza de vestuario, como se vio en la charla entre jugadores tras perder el segundo set el sábado: «Nos dijimos que aunque fuéramos perdiendo, el partido no estaba acabado, y que dependía de nosotros el cambiarlo, y lo bueno de este equipo es que siempre sigue luchado hasta el final».