Arranca el campeonato con 16 equipos y varios 'gallitos' para la lucha por el ascenso Varios de los clubes que compiten, algunos con otra denominación, pero siempre con nombre de su localidad, llegaron a jugar en Tercera División

José Gabriel Gutiérrez Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:08

Con el adelanto de dos partidos, se pone hoy en marcha una nueva edición liguera de la máxima categoría provincial senior, en la que como se ha informado, participan 16 equipos, que lucharán por estar en la 'pomada' del ascenso, a División de Honor. Será directo para el primero, y del segundo al quinto jugarán un playoff para otra plaza, Descenderán los tres últimos en la clasificación.

Resaltar, que en el campeonato 2025/26, participarán equipos representativos de localidades almerienses, aunque varios con distinta denominación federativa, que otrora militaron en el Grupo IX de la Tercera División, casos del Huércal. Vera, Albox ,Español del Alquián, Berja, Adra, El Ejido, Vícar, y Comarca de Níjar.

Los dos encuentros que abren la primera jornada se juegan a las 20.00 horas. En Miramar, el CF Adra tiene la visita del CF Balerma, con arbitraje de Herrera Carmona, y en el Municipal, el CD Vícar Cultural, la del CD Villa de Albox, con dirección arbitral a cargo de Plaza Gómez.

Para mañana, el ofrecimiento del resto de la primera ronda liguera inicial, que se abrirá con un partido en la matinal, el que disputarán, desde las 12.00 horas, en Santo Domingo, el P. Ejido CF y el UCD La Cañada. Los demás envites se jugarán por la tarde, con inicio a las 19.00 horas, en el Jerónimo Rodríguez, con el derbi del Bajo Andarax, y el At. Benahadux recibiendo la visita del CD Viator. El resto de la jornada se disputará desde las 20.00 horas, y en Las Viñas, lo hará el CD Vera con la visita del CD Español del Alquián; en el Salva Sevilla, el Berja CF, con la del CD Adra Trafalgar; en el Tito Pedro, el UDC Pavía recibirá al CD Huércal, y en Campohermoso, el CUD Comarca de Níjar, tendrá como visitante a Las Norias CF.