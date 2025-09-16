El almeriense Francisco Manuel Puertas gana la Superclío Trophy

R. I. Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

El automovilismo andaluz celebra el triunfo de Francisco Manuel Puertas, piloto de Níjar que se ha proclamado campeón de la Superclio Trophy Spain 2025 tras imponerse en la copa Clio de la 62ª edición del Rallye Blendio Princesa de Asturias. Con 19 años y acompañado por el copiloto Sergio Fernández, Puertas se consolida como una de las grandes promesas del panorama nacional.

La Superclio Trophy Spain, estrenada esta temporada, enfrenta a los mejores talentos emergentes al volante del Renault Clio Rally5 en rallyes de asfalto y tierra. La igualdad técnica de esta copa pone el foco en la destreza, estrategia y resistencia de los pilotos, factores que Puertas gestionó con madurez en el fin de semana.

«El fin de semana se presentaba muy complicado, con tramos exigentes y riesgo de averías. Apostamos por conservar en la primera etapa y apretar en la segunda. Nuestro rival directo sufrió problemas mecánicos y tras las verificaciones finales se confirmó nuestra victoria. Estoy muy feliz de traer este título a Almería y más motivado que nunca para pelear por la copa en lo que queda de temporada», afirmó Puertas.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, destacó el valor del logro. «Lo que ha conseguido mucho más que una victoria deportiva, es un símbolo del talento y la capacidad de superación de nuestros jóvenes pilotos. En una copa con igualdad técnica, ha demostrado inteligencia estratégica, madurez y solidez mental, cualidades que diferencian a los grandes campeones

Puertas acumula un palmarés notable pese a su juventud. Fue campeón de España de la Copa Kobe de Rallyes de Tierra en 2023, subcampeón del Trofeo de España de Rallyes de Tierra Junior ese mismo año y campeón de la Copa Kobe de Circuitos en 2021. Formó parte del Rally Team Andalucía y se inició en el karting antes de dar el salto a los rallyes.

Con este triunfo en la Superclío Trophy Spain 2025, Francisco Manuel Puertas refuerza su proyección nacional y confirma la fortaleza del automovilismo andaluz en la élite de la competición.

Temas

Automovilismo

España

Níjar