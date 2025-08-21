Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería tendrá su tradicional velada de boxeo de Feria

Tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:31

El boxeo vuelve a la carga en la capital, y lo hace por la puerta grande, con la ya tradicional velada de la Feria de Almería, que este año celebra su XXII edición. Evento que será organizado por Almería Boxing y que cuenta con la colaboración del Área de Ciudad Activa, Movilidad urbana y Deporte, y bajo la supervisión y la coordinación técnica de la Federación Andaluza de Boxeo.

La velada tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo. En total se disputarán doce magníficos combates entre púgiles de toda la provincia y algunos llegados de fuera.

Entre los platos fuertes del evento boxístico se encuentra la participación de las jóvenes promesas almerienses, Samu Cilla y Rayan Farrak, que vienen de hacer una gran temporada, encontrándose en un gran estado de forma y quieren demostrarlo ante la entendida afición almeriense.

Otros nombres importantes que estarán presentes, serán Onofre Muñoz y Airon Meska..

También se podrá ver en acción a algunos de los mejores boxeadores amateurs almerienses del momento, como Roberto Muñoz, Ángel Llopis, David Bruzo, Carlos Alemán, Jose Luis Golbano o Francisco Fuentes, en cruces realmente interesantes.

Alicientes

Otro de los alicientes de esta esperada cita deportiva será la elección del mejor boxeador de la Velada de la Feria, en un trofeo que llevará el nombre y es un hombre al al árbitro almeriense de categoría internacional Juan Manuel García Reyes, trofeo que celebra su segunda edición, siendo nombrado el año pasado Samuel Cilla.

Las entradas ya están a la venta desde 15 euros, en el establecimiento Manzania (avenida de la Estación número 40)

A falta de pocos días para esta importante cita boxística en Almería, la expectación comienza a ser muy grande y se espera una inolvidable noche de boxeo para que pueda disfrutar toda la afición almeriense.

