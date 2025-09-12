Almería, cuna de jóvenes promesas de tenis playa Liberto Amate, Laura Jiménez y Samuel Hernández alcanzan podium en el mundial de Italia e participarán con la Selección Española en el europeo de Grecia

A. A. Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:36

El 'beach tennis' o tenis playa es un deporte de arena que cada día está más presente entre nuestras playas. Un deporte de alta competición que desde el club TPC de Cabo de Gata de Almería llevan practicando más de 15 años no solo a nivel local sino a nivel internacional. Este club, que se inició entre varios amigos, hoy representa este deporte y va de la mano de las federaciones andaluza y española de tenis mediante su participación y representación de parte de los jugadores almerienses más jóvenes.

Entre las jóvenes promesas de este deporte en Almería se encuentran Liberto Amate, actual campeón de España Sub14, Laura Jiménez, actual campeona de España Sub18 y Samuel Hernández, actual Subcampeón de España Sub18. Los tres han sido convocados para representar a la Selección Española de Tenis Playa en el campeonato europeo que se celebra del 19 al 24 de septiembre en la isla de Creta, en Grecia.

Pero estos deportistas de tenis playa no paran de viajar allá donde haya torneos, logrando resultados más que interesantes. En la primera semana de septiembre se ha celebrado el Campeonato Mundial de Beach Tennis en las playas de Cesenatico, en Bolonia, Italia. Un encuentro mundial que concentró a centenares de deportistas llegados desde todos los países del mundo y en el que los almerienses han logrado puestos destacados.

Liberto Amate, de TPC Cabogata, y Marina García, del Clum Tenis Playa Casteldefels, lograron la tercera posición en la categoría mixta Sub14 en este encuentro mundial. Asimismo, Amate, junto a Pedro Alonso (Club Tenis Playa Indalo de Vera) lograron el tercer puesto en la categoría masculina Sub14. En ambas categorías fueron abatidos por los actuales campeones del mundo, apuntan desde el club de Cabo de Gata en un comunicado.

Finalmente, Laura Jiménez (TPC Cabogata) y su compañera brasileña Isabele Massaioli consiguieron llegar a cuartos de final en la categoría femenina Sub18, tras perder ante las actuales campeonas del mundo. No obstante, desde el club destacan que su «gran exitazo fue entrar en cuadro principal del absoluto y superar una ronda con el alto nivel de competición existente».

«Todos los partidos se han desarrollado con una eficiencia competitiva muy alta y llegan a nuestra tierra llenos de satisfacción, emoción y con más ganas de seguir entrenando el tenis playa», han valorado desde el Club de Tenis Playa Cabogata, desde donde recalca que cuentan con «jóvenes promesas que quieren mejorar en este deporte y llegar a la cima».