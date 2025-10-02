Una zarzuela 'made in' Jaén se estrena el 12 de octubre en el Infanta Leonor

A. Cubillo Jaén Jueves, 2 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

El 12 de octubre, en el marco de la programación de la Feria de San Lucas, se estrenará en el Teatro Infanta Leonor de la capital una zarzuela 'made in' Jaén: 'El dúo de la africana', de la compañía Palco Lírico. Así se anunció este jueves en la presentación que tuvo lugar en el Ayuntamiento, donde el alcalde, Julio Millán, y la diputada de Cultura, África Colomo, recibieron a los directores de escena, musical y de producción, Juan Corpas, Francisco Serrano y Tiago Da Paz, respectivamente, así como a una representación del coro.

Julio Millán destacó el «empeño y esfuerzo» del elenco de artistas que forman parte de Palco Lírico para llevar a cabo este trabajo que hace posible la difusión y promoción de la zarzuela, «un género que está a la altura de cualquier otro y se abre a los jóvenes para que puedan disfrutar y tener esta oportunidad única porque es 'made in Jaén' y pone en valor esa capacidad artística que tiene la provincia», añadió. El primer edil dio las gracias también a la Diputación Provincial por su colaboración y al Patronato Municipal de Cultura que hacen posible este evento.

En esta misma línea se expresó África Colomo, quien habló de la importancia de seguir trabajando para acercar este género «a todos los públicos, gente mayor y gente joven».

El director de escena, Juan Corpas, remarcó que esta producción es 100% de Jaén: «Aquí tenemos una compañía lírica que se llama Palco Lírico con unas voces que suenan de encanto y una orquesta que suena magistral y que va a iniciar una puesta de largo el 12 de octubre, que espero que sea una de las muchas producciones líricas que surjan de la provincia y que recorran toda la geografía española».

El deseo de la compañía es que esta zarzuela llegue a todos los públicos y no se vea como algo antiguo porque «se trata de producciones líricas españolas que son comparables a grandes producciones de ópera que se llevan al teatro y que, por tanto, están descontextualizadas para que se puedan adaptar a nuestros tiempos, tanto en comedia, como en drama, pero con un texto fresco y actual que pueda llegar a los jóvenes», argumentó Corpas.

Elenco de artistas

María Rodríguez, «primera figura a nivel nacional en cuanto al panorama lírico español» y Ángel Luis Molina, fundador del Coro 'Ciudad de Jaén' compartirán escenario con un elenco de artistas compuesto por más de 16 cantantes y una veintena de músicos. En la producción, Corpas destacó al alma mater de la compañía Palco Lírico, Tiago Da Paz.

Por último, el director musical, Francisco Serrano, agradeció al Ayuntamiento y a la Diputación el apoyo brindado, a la vez que explicó que los 20 músicos de la orquesta son profesores titulados de conservatorio. «'El dúo de la africana' fue compuesta en 1893 y es muy divertida, porque hace a veces parodia y guiño a la ópera italiana», apuntó.

Las entradas se pueden adquirir tanto en giglon.com como en la calle Álamos, 8 de la capital en la tienda Tecnoduendes.