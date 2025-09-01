El XXIV Concurso de Cante Flamenco 'El Aznaitín' de Jimena celebrará su final 5 de septiembre

C. C. JAÉN Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

El Concurso de Cante Flamenco 'El Aznaitín' de Jimena celebrará la final de su 24ª edición el próximo viernes, 5 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en la caseta municipal de esta localidad. La Diputación de Jaén colabora en este certamen organizado por el Ayuntamiento jienense y la Peña Flamenca 'El Lanchar' y que reparte cerca de 5.000 euros en premios.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, presenta junto al alcalde de Jimena, Francisco Ruiz, y el vicepresidente de dicha peña, Juan Latorre, la final de este concurso «que está consolidado en el calendario flamenco y cultural de esta provincia y con el que se ofrece una nueva oportunidad a las personas aficionadas al cante, tanto de dentro como de fuera de nuestro territorio, de disfrutar de una velada de primer nivel», señala Reyes.

Para el presidente de la Diputación de Jaén, la celebración de este certamen «muestra el fuerte arraigo del flamenco en nuestro paraíso interior, en el que se desarrollan a lo largo del año múltiples actividades que permiten fomentar y divulgar este arte». La Administración provincial está presente en muchas de estas iniciativas «porque entendemos que fomentar el arte flamenco significa apostar por nuestra cultura», destaca Reyes para recordar la organización de actividades por parte de la Diputación ligadas al flamenco como el concurso de guitarra flamenca para jóvenes aficionados, el patrocinio del Circuito Flamenco por las Peñas o la edición de la revista de flamenco «Candil», entre otras.

Por su parte, el alcalde de Jimena señala la importancia que tiene este certamen para la localidad a nivel cultural y turístico. El Concurso de Cante Flamenco 'El Aznaitín' supone para este municipio «un maravilloso escaparate para promocionar lo mucho y bueno que tiene por ofrecer esta localidad», explica. Durante las fases previas a esta final, a lo largo del verano «han pasado casi 30 participantes por este concurso, que vienen acompañados de guitarristas y familiares, lo que supone la visita a Jimena de un centenar de personas sólo mediante este certamen e implica una promoción de nuestros monumentos y nuestro entorno y de nuestra gastronomía, además de contribuye a mantener vivo este concurso que ha ido creciendo en número de participantes y en calidad», apostilla.

Participantes

La final de esta 24ª edición será «una final de bandera», remarca el vicepresidente de la Peña Flamenca 'El Lanchar', Juan Latorre. En ella tomarán parte, tal y como ha desgranado Latorre, los cantaores Antonio Jiménez 'El Cananas' y Alfonso León, procedentes de Sevilla, junto a Josefa Abad, de Córdoba, y Jose León, también de Sevilla, mientras que optarán en la categoría de Premio Joven Francisco Fernández, de Badajoz, e Inmaculada López, de Córdoba. Asimismo, el público podrá disfrutar del toque a la guitarra de Fernando Rodríguez, Arroyito Hijo y Juan Ballesteros, que es el guitarrista oficial de este certamen.