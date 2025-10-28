El escritor arjonero Juan Eslava Galán lleva «toda la vida» anotando datos del sexo a través de la historia, que ahora ven la luz en ... el libro 'Amor y sexo en España contado para escépticos». Fiel a su estilo, firma un ensayo provocador y agudo que repasa —sin censura ni eufemismos— las prácticas sexuales, los usos amorosos, las perversiones y las hipocresías desde la prehistoria hasta el cibersexo del siglo XXI.

–¿Somos ahora más o menos puritanos que nuestros antepasados en el ámbito sexual?

–La última generación de españoles se ha incorporado sin esfuerzo a la liberación sexual que vive Occidente.

–¿Por qué el sexo ha sido siempre un tema tabú en España?

–Hemos vivido periodos en que especialmente la clase media se sometía a las restrictivas normas sexuales que dictaba la Iglesia. Esto debe verse en el contexto de la represión sexual que acarreó el cristianismo.

–¿Qué periodo histórico ha sido más abierto en este sentido?

–Roma fue muy abierta, especialmente en los siglos de su decadencia. En el periodo cristiano en España hubo cierta permisividad en el siglo XV.

–¿Cambió la forma de tener sexo en la guerra y la posterior dictadura?

–En los años treinta del pasado siglo la sociedad española se incorporó a la libertad sexual europea, especialmente en las grandes ciudades. La guerra y posterior franquismo trajeron el cerrojazo del nacionalcatolicismo en el que obispos pacatos dictaban incluso el largo de las faldas.

–Hay quienes recelan de las mujeres que disfrutan del sexo, ¿a qué cree que se debe ese prejuicio?

–En su origen el macho quiere asegurarse de que la prole que su pareja trae al mundo sea suya y no de otro. Ello lleva a sospechar de las mujeres orgásmicas que pueden dar facilidades a otros machos. De ahí procede la brutal costumbre de la ablación del clítoris.

–¿La historia de España se vio condicionada en algún momento por asuntos de cama?

–En la sucesión de las dinastías hay asuntos de cama. A veces algún acontecimiento histórico ha dependido de un asunto sexual. En mi libro expongo múltiples ejemplos.

–¿Podría citar alguno?

–Pedro II de Aragón se negó a yacer con María de Montpellier hasta que se le entregaran los territorios que ella llevaba como dote. Para obligarlo a ratificar el matrimonio, se la metieron en la cama a oscuras fingiendo que era otra y después de una noche intensa de amor ella quedó embarazada de Jaime el Conquistador.

–¿Qué opina del cibersexo? ¿Cree que esta práctica se mantendrá en el futuro?

–El cibersexo abre puertas de cuya existencia no teníamos sospecha. Todavía está en sus inicios, pero es evidente que en el futuro alcanzará metas que todavía no nos atrevemos a soñar.

–¿Cuánto tiempo le llevó escribir este ensayo y cómo ha sido el proceso creativo?

–Llevo toda la vida anotando datos del sexo a través de la historia, La redacción del libro me ha llevado un año.