Una idea que parte de la unidad de Oncología del Hospital Universitario de Jaén y que recaba apoyos rápidamente: el Ayuntamiento, la Banda Municipal de Música y Santi Rodríguez, entre otros muchos. El humorista jienense no dudó ni un segundo en sumarse a la gala benéfica de investigación contra el cáncer que se celebrará el próximo 15 de mayo en el Teatro Infanta Leonor de la capital jienense. El dinero que se recaude con las entradas, disponibles en la plataforma Entradium a un precio de 16 euros, se destinará a proyectos de investigación en oncología. También se ha habilitado una fila cero para quienes no puedan asistir pero igualmente quieran colaborar. Desde la organización aseguran que será algo «único».

–La primera vez que colabora con la Banda Municipal de Música tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Esto también es especial, ¿no?

–Sí, me hace muchísima ilusión. Hacía tiempo que había 'feeling' entre la banda y yo y por fin lo vamos a materializar. Será algo original y bonito que dará que hablar. Estoy convencido de que no se ha hecho nada así en nuestra tierra, y además por una buena causa.

–¿Cómo se gestó la idea de la gala?

–El oncólogo José Antonio se puso en contacto conmigo y me dijo que iban a hacer algo con la Banda Municipal. Me preguntó si me parecía viable la propuesta para que estuviera presente, me empezó a bullir la cabeza y propuse cosas que podíamos hacer a medias.

–¿Puede adelantarnos algo de lo que ocurrirá sobre el escenario del Infanta Leonor el 15 de mayo?

–Vamos a dar una vuelta al mundo de la mano de la música y de la sonrisa. José Antonio me comentó que los componentes de la Banda Municipal van de vez en cuando a la unidad de Oncología a entretener a los pacientes mientras reciben el tratamiento, algo que me parece maravilloso. Por eso dije, a ver cómo mezclamos todos los ingredientes como en una buena pipirrana. La verdad es que estoy deseando que llegue el jueves.

–Está comprobado que la música tiene muchos beneficios.

–Muchísimos. En esta gala vamos a juntar las dos medicinas más efectivas que hay para un paciente, aparte de los fármacos: la música y el humor. El 15 de mayo nos vamos a meter todos un chute de energía bueno.

–Jaén es solidaria y siempre se vuelca en iniciativas como esta. ¿Qué mensaje traslada a los jienenses en este sentido?

–Lo que voy a decir es evidente, pero se trata de recaudar fondos para algo que en mayor o menor medida nos incumbe a todos. Todos tenemos, por desgracia, algún conocido, familiar o incluso nosotros mismos relacionado con el dichoso cáncer. Tenemos una unidad de Oncología increíble que está desarrollando un trabajo de investigación maravilloso y que no puede parar. Como desgraciadamente los fondos no son los necesarios, hay que echar una mano. Yo aquí no tengo mérito ninguno, solo soy un granito más de los muchos que habrá el jueves.

–El nombre de Santi Rodríguez siempre va ligado a acciones solidarias. ¿Cuántos años lleva haciéndolas y por qué?

–Casi 20 años ya. La primera que hice fue para Quesada Solidaria. Y seguiré, por supuesto. Creo que esto viene desde pequeñito. En casa me han enseñado que en esta vida nunca sabe uno dónde va a estar y que la balanza hay que intentar equilibrarla. Hay que ser lo más justo posible con la vida. Si te trata mal, intentar mejorarla; y si te trata bien, intentar que le vaya bien a los demás para que la balanza esté lo más equilibrada posible. Lo digo totalmente convencido: lo hago por puro egoísmo, porque la sensación es tan maravillosa que cuando lo pruebas te das cuenta de que no es suficiente y quieres más, que estás haciendo lo correcto.