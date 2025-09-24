La UJA programa una oferta cultural «a la vanguardia» para el primer trimestre Gira en torno a tres ejes: el estudiantado, la innovación y promoción del talento de Jaén, y la proyección en la provincia

A. Cubillo Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:49

La Universidad de Jaén retoma su actividad cultural con el inicio del curso académico de la mano de una programación «abierta, inclusiva y participativa» para los meses de septiembre a diciembre. La vicerrectora de Cultura, Marta Torres, lo indicó así en la presentación donde dio a conocer la amplia oferta de actividades previstas para el primer trimestre del curso junto con la directora de Secretariado de Actividades Culturales y Aula Abierta, Isabel Abad, y el director de Secretariado de Editorial Universitaria y Proyección de la Cultura, Javier Marín.

La programación girará en torno a tres ejes: el estudiantado, la innovación cultural y promoción del talento de Jaén, y la proyección cultural en la provincia. Si bien gran parte de las actividades se van a concentrar en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén, epicentro de la proyección cultural de la UJA, también se programan iniciativas innovadoras tanto en los campus universitarios de Jaén y Linares como en el resto de la provincia. «Siempre en aras de una política cultural universitaria orientada a la formación integral de la comunidad universitaria y proyectada a la sociedad», explicó la vicerrectora.

En el ámbito de las convocatorias, destacan la relativa a Proyectos Culturales, destinada a la comunidad universitaria, y la concerniente a los Premios de Creación Artística 2025 (X Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz-2025, X Certamen Internacional de Poesía Miguel Hernández-2025 y XVII Certamen Internacional de Cortos Cinematográficos Triminuto UJA-2025).

En relación al patrimonio, en el ámbito de las exposiciones, la antigua Escuela de Magisterio acoge '(Noli) Me tangere', de Juan Francisco Casas, del 1 de octubre al 9 de enero; la sala de Obra invitada, la muestra 'Verónicas: el eco del Santo Rostro', del 15 de octubre al 9 de marzo; y la sala multifuncional, 'Mas allá del árbol. Un viaje a través de las tradiciones de la artesanía en madera de Egipto', del 15 de septiembre al 24 de octubre.

Por otro lado, en el Campus de las Lagunillas se puede visitar 'Redescubriendo la historia de las mujeres: espacios de resistencia económica, educativa y legal (ss. XVI-XXI)', Proyecto Trahis (del 4 de septiembre al 17 de septiembre) y 'Rally fotográfico. Noche en Blanco 2025' (4 de diciembre a 23 de enero), en colaboración con la Agrupación Fotográfica Santo Reino de Jaén, mientras que en el Campus Científico-Tecnológico de Linares puede verse la exposición Libro de artista 2025 (del 17 de septiembre al 15 de abril) y en la antigua EPSL '8000 años de Microbiología' (del 17 de septiembre al 30 de enero).

En el marco de la Cátedra Andrés de Vandelvira, se continuará descubriendo y conociendo la riqueza de la provincia, en este caso con dos salidas, especialmente destinadas al estudiantado de la UJA y con la colaboración del Consejo Social, adscritas al ciclo 'Santos y Santuarios': a Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo, el 27 de septiembre, guiada por Ángel Marchal, y a Arjona y Villanueva de la Reina, el 15 de noviembre, guiada por Jesús López.

Por otro lado, en el marco del Proyecto Natural de Jaén, en este año 2025 se reconocerá la trayectoria del cardiólogo José Ángel Cabrera, especialista en arritmias cardíacas y anatomía cardíaca traslacional. Será el 12 de diciembre, en el salón de actos de la antigua Escuela de Magisterio.

Música

En el apartado musical, el curso se inicia este jueves 25 de septiembre con el Concierto del Estudiante que tendrá lugar en la plaza de los Pueblos del Campus de las Lagunillas a cargo de Julia de Arco.

El 25 de octubre, la Catedral de Jaén acogerá el Concierto de la Orquesta de la UJA, en el marco del Festival de Otoño de Jaén y a propósito del 365º aniversario de la seo. El 22 de noviembre se celebrará, en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, el concierto del Coro y la Orquesta de la UJA, incluido en la programación del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

El año finalizará con el tradicional Concierto de Navidad del Coro y la Orquesta de la UJA el 13 de diciembre, preludiado por la Batucada de la UJA.

En aras del fomento de la formación integral del estudiantado, se han lanzado una serie de talleres FOCO en el marco del Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, tres de ellos relacionados con el área musical: Orquesta UJA (dirigido por Daniel García); Coro UJA (dirigido por Francisco Bermudo); Batucada UJA o BatUJAda (dirigido por Jesús Alcántara) y Taller de Teatro UJA (impartido por Ana Dolores Mena, Pedro Jiménez, Ana Galán y Carlos Aceituno) .

También se han previsto los talleres 'Lenguaje musical aplicado al canto coral', impartido por Víctor Báez y 'Aprender a ver cine. Los mejores cineastas de la historia (II)', que impartirá Javier Ocaña del 3 al 5 de octubre.

Tres grupos de teatro La Universidad de Jaén cuenta con tres grupos de teatro (Mamadou Teatro, In Vitro Teatro de la UJA y PUM Teatro Aula Abierta), que se implicarán en otras tantas iniciativas: PUM Teatro-Aula Abierta participará con 'Las viejas difíciles', de Carlos Muñiz, en el ciclo social del Festival de Otoño de Jaén. Los tres grupos de teatro llevarán sus puestas en escena a la provincia (Arjona, Los Villares, Villacarrillo, Baños de la Encina) a través del programa UJA Escena. Mamadou Teatro celebrará su habitual Pasaje del terror en torno a Halloween los días 28 y 29 de octubre.