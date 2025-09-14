Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joaquín Sabina vuelva a casa, a Úbeda, en la que será su última gira. Fotos: Román
Cultura

Úbeda desea que sea un 'hasta luego'

Joaquín Sabina ofreció anoche en su ciudad natal un concierto muy especial que reunió a 10.000 personas

Alberto Román

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:19

Con la emoción a flor de piel, como viene siendo habitual en sus últimas visitas a Úbeda, Joaquín Sabina pisó anoche el escenario instalado en ... el campo de fútbol y se plantó ante sus paisanos para decirles 'Hola y adiós', despidiéndose en lo musical con un repaso de sus canciones más icónicas, esas que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda, de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

