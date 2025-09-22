Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diestro Curro Díaz. ENRIQUE
Toros en Jaén

Talavante, De Justo, Escribano, Curro Díaz, El Cid y David Galván, en la Feria de San Lucas

Los festejos taurinos se celebrarán los días 12 y 18 de octubre, y la clase práctica el domingo 7

Ángel A. del Arco

JAEN

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:06

La empresa Tauroemoción, gestora del coso taurino de la Alameda de Jaén ha dado a conocer este lunes a través de sus redes sociales los ... carteles de la próxima feria taurina de San Lucas. El ciclo de éste año se compone de dos corridas de toros y una novillada en clase práctica con alumnos de la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén.

