Talavante, Emilio de Justo y la novedad de Marcos Pérez, en el festejo de Andújar

Este sábado está prevista una gran corrida de toros en la localidad de Andújar, con motivo de sus ferias y fiestas en honor a su ... patrón San Eufrasio. El cartel anunciado está compuesto por los extremeños Alejandro Talavante y Emilio de Justo, cerrando la terna una de las grandes novedades de la temporada el salmantino Marcos Pérez. Respecto al ganado se lidiará un encierro de la divisa burgalesa de Antonio Bañuelos.

Un festejo muy atractivo e importante, con una terna variada que puede hacer las delicias del público asistente.

Alejandro Talavante es una figura del toreo ya consolidada en el tiempo. Es veterano, con una hoja de servicios plagada de triunfos, algunos de ellos conseguidos en las principales ferias y plazas de todo el orbe taurino.

Torero clásico y con una enorme capacidad lidiadora, tiene en su toreo al natural uno de sus puntos fuertes. Está realizando una gran temporada, con una regularidad tremenda que lo está convirtiendo en uno de los grandes triunfadores de la actual temporada.

Alejandro Talavante es torero querido en nuestra provincia, siendo Jaén y Linares plazas claves, dónde ha tenido tardes de triunfos clamorosos.

La presencia de Emilio de Justo le da al cartel de mañana en Andújar caché. Estamos hablando de uno de los toreros más importantes y completos que hay en la actualidad. Su carrera, marcada por la dureza y la capacidad de superación está plagada de momentos claves.

Sus inicios no fueron fáciles, siendo encasillado en corridas duras y de pocas opciones para el triunfo. Su capacidad delante de los toros le llevó a carteles y ferias más propias a su nivel, situándose en la actualidad en la cima del toreo. Para ello ha tenido que superar percances y situaciones límites que pusieron en riesgo su propia vida y su carrera cómo torero.

Esas circunstancias adversas ya superadas han sido piedras en un camino lleno de verdad y entrega. Es torero respetado y admirado, siendo referente para próximas generaciones.

Presentación y novedad

La presentación del diestro salmantino Marcos Pérez éste próximo sábado en Andújar es uno de los grandes atractivos que tiene la corrida de toros. Hará su presentación oficial cómo matador de toros en el coso taurino iliturgitano, siendo una interesante novedad, dotando al festejo de una juventud y variedad tan necesaria en este mundillo.

Marcos Pérez desde becerrista llamó poderosamente la atención por su desparpajo, técnica y capacidad lidiadora siendo aún un niño. De menuda figura y una fragilidad que luego no es tal, ha sorprendido a todos en una trayectoria vertiginosa, alcanzado cuotas de triunfo que pocos podían imaginar.

Ha tomado la alternativa éste mismo año, concretamente en la plaza francesa de Nimes en uno de los grandes acontecimientos de la temporada. A partir de ese momento, su presencia está siendo habitual en los carteles, interrumpida solamente por un percance en Alicante que lo ha tenido apartado de los ruedos durante un tiempo.

Ahora de vuelta es una de las grandes novedades de la temporada actual.

El festejo por eso del intenso calor que se presume por estas fechas dará comienzo a partir de las siete y media de la tarde. Además servirá para que la empresa Tauroemoción se presente oficialmente en Andújar, sumando una plaza más en nuestra provincia tras Jaén, dónde ya lleva varios años de gestión y Baeza en su segunda etapa en el coso taurino de 'El Vívero'.