Marcos Pérez, la gran novedad del festejo. EFE
Toros

Talavante, Emilio de Justo y la novedad de Marcos Pérez, en el festejo de Andújar

La empresa Tauroemoción se estrena en la ciudad con toros de la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos.

ÁNGEL A. DEL ARCO

JAÉN

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:56

Este sábado está prevista una gran corrida de toros en la localidad de Andújar, con motivo de sus ferias y fiestas en honor a su ... patrón San Eufrasio. El cartel anunciado está compuesto por los extremeños Alejandro Talavante y Emilio de Justo, cerrando la terna una de las grandes novedades de la temporada el salmantino Marcos Pérez. Respecto al ganado se lidiará un encierro de la divisa burgalesa de Antonio Bañuelos.

