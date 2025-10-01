Sale a subasta uno de los cuatro óleos que Zabaleta dedicó a la temática religiosa

En los últimos años ha dejado de ser novedad que la obra de Zabaleta aparezca y se cotice al alza en el mercado del arte. ... Lo que no resulta tan normal es que uno de sus óleos de temática religiosa salga a subasta, considerando la escasa la iconografía zabaletiana de contenido espiritual. En esta ocasión el cuadro que la madrileña Alcalá Subastas saca a la puja es 'La Asunción de la Virgen', óleo sobre lienzo de 162 por 106 centímetros, compuesto por el pintor de Quesada en 1942, que en su día regaló al filósofo, ensayista y crítico de arte Eugenio D' Ors y que ahora los herederos de este sacan al mercado con un precio de salida de 35.000 euros.

'La Asunción de la Virgen' es una de las 4 obras de temática religiosa pintada por Zabaleta. Las otras son 'Virgen de Tíscar', 'San Pedro y San Pablo' y 'Santa Lucía'. En este óleo, en el que la paleta de colores consiste fundamentalmente en tonos ocres y azules, el pintor representa el dogma de fe de la subida del cuerpo y alma de la Virgen María a los cielos. El artista divide la composición en cuatro alturas, con la figura protagonista de la Virgen María en la parte central; en la inferior, Zabaleta coloca un típico paisaje montañoso de su tierra y en los dos siguientes, grupos de ángeles esperan a la Virgen tocando instrumentos musicales.

La biógrafa de Zabaleta, María Guzmán, en su obra 'Rafael Zabaleta, Estudio Catalográfico' describe así el cuadro: «Representa la figura de la Virgen en una ambientación celestial. Obra de gran influencia academicista, ha permanecido fuera de los circuitos expositivos por lo que, en consecuencia, ha sido poco visible hasta la exposición de Caja Madrid en la que hizo su reaparición».

Exposición Nacional

Zabaleta presentó esta obra de gran tamaño (la mayor que había realizado hasta la fecha) a la Exposición Nacional de Bellas Artes, pero fue rechazada por el jurado de admisión. Posteriormente se la regaló a su gran amigo Eugenio D' Ors, que durante muchos años la tuvo colgada en su casa-palacio de la calle Sacramento en Madrid.

En una entrevista que Manuel Lozano Garrido (Beato Lolo) le hizo para el número 50 de la revista 'Linares', agosto de 1955, a la pregunta de Lolo sobre cómo debe ser tratado el tema espiritual, Zabaleta habló así de su obra: «Sintiéndolo y viviéndolo, nunca por otros motivos. Yo lo he abordado en pocas ocasiones, pero siempre con unción. Cuando hice la Asunción, fue con un fervor que me salía de lo más hondo, renunciando a teorías y posturas y sirviendo sólo a la grandeza del tema. Allí, los ojos eran ojos, sin prismas intelectuales. Puse calor y me llenó plenamente. Lo presenté a la Nacional y, con sorpresa, me lo rechazaron. Por su amplitud, su conservación era un problema, porque no tengo estudio en Madrid. Entonces se lo llevé a D. Eugenio, que no sólo lo aprobó, sino que lo colocó en sitio de honor de su casa. Para Quesada hice un San Pedro y San Pablo que sigue la línea de estas ideas. En otro sentido he tratado motivos religiosos en mis cuadros de la Romería de Tíscar».