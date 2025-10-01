Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
'La Asunción de la Virgen', óleo de Zabaleta. Ideal

Sale a subasta uno de los cuatro óleos que Zabaleta dedicó a la temática religiosa

Se trata de 'La Asunción de la Virgen', hecho en 1942 y que en su día regaló al filósofo, ensayista y crítico de arte Eugenio D' Ors

José Antonio García-Márquez

Quesada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:16

En los últimos años ha dejado de ser novedad que la obra de Zabaleta aparezca y se cotice al alza en el mercado del arte. ... Lo que no resulta tan normal es que uno de sus óleos de temática religiosa salga a subasta, considerando la escasa la iconografía zabaletiana de contenido espiritual. En esta ocasión el cuadro que la madrileña Alcalá Subastas saca a la puja es 'La Asunción de la Virgen', óleo sobre lienzo de 162 por 106 centímetros, compuesto por el pintor de Quesada en 1942, que en su día regaló al filósofo, ensayista y crítico de arte Eugenio D' Ors y que ahora los herederos de este sacan al mercado con un precio de salida de 35.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plaza de la Constitución abierta, diáfana y pensada para su disfrute
  2. 2 El Museo de la Autonomía dedicará un espacio a Andújar
  3. 3 ¿Pueden los jienenses entrar en Granada con la implantación de la zona de bajas emisiones?
  4. 4 El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial
  5. 5 Jaén ensalza con orgullo a la Policía Nacional en su día grande
  6. 6 Las obras de la Plaza Itálica de Andújar ya están en la fase final
  7. 7 El Iliturgi empieza a ver brotes verdes en la temporada tras un inicio dubitativo
  8. 8 El Covirán quiere seguir siendo duro para el Joventut
  9. 9 La Oración en el Huerto y San Eufrasio ya sienten su participación en la Magna
  10. 10 Francisco Elvira, único candidato a la secretaría general de COAG Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sale a subasta uno de los cuatro óleos que Zabaleta dedicó a la temática religiosa

Sale a subasta uno de los cuatro óleos que Zabaleta dedicó a la temática religiosa