«Sabina ha sido contado de mil maneras, pero no desde la perspectiva del cómic»

Primero fue Fito, luego El Gran Wyoming y ahora el flaco de Úbeda. Los cronistas musicales Kike Babas y Kike Turrón vuelven a la carga ... con un nuevo cómic biográfico: 'Joaquín Sabina. Pasión y vida (Vol. I)' (BAO Bilbao Ediciones), que ya antes de salir a librerías había agotado su primera edición en la preventa.

Una novela gráfica autorizada que ha emocionado al mismísimo Sabina. «Hace muy pocas semanas nos llegó un mensaje de Whatsapp en el que nos decía con su voz inconfundible, queridos Kikes, mis más sinceras felicitaciones», rememora con orgullo Babas. No en vano el protagonista asegura que hay cosas que se cuentan mejor de lo que él recordaba entre sombras.

Este primer volumen explora la primera parte de su vida y carrera, desde su infancia en Úbeda y su etapa universitaria en Granada hasta su éxito en Latinoamérica, que le aúpa al estatus de estrella internacional.

Han querido transmitir la construcción del artista, pero también el aspecto humano. La vida de la persona. «Recoge toda la etapa de crecimiento de Joaquín desde su infancia y cómo va llegando esa querencia por la literatura y la música. Al principio prácticamente rechaza sus primeras vivencias en Úbeda, de la que necesitaba salir para vivir otra vida. Luego llegarían su etapa granadina, que termina con el lanzamiento de un cóctel molotov a una sucursal bancaria, y el exilio londinense donde se va forjando la persona y el personaje», explica Babas.

Reto

Captar la esencia de ambas esferas ha sido, precisamente, uno de los mayores retos. De ahí que a mitad de camino tuvieran que parar para plantearse si lo querían contar todo en un solo tomo o si necesitaban al menos dos para hacerlo «bien y con propiedad», teniendo en cuenta que se trata de «un gigante de la canción en español». Se decantaron por la segunda opción.

¿Conocían a Sabina en persona? No, pero le contaron la idea a Leiva y le gustó tanto que los puso en contacto con él. Lo único que pidió fue que no lo molestaran porque se metía de lleno en la gira de despedida 'Hola y adiós', una condición que ambos Kikes entendieron.

«Joaquín Sabina ha sido contado de mil maneras diferentes, ya sea en biografías, analizando sus canciones, los bares que visitaba o los escritores que leía, pero no desde el punto de vista del cómic. Hemos querido aportar esa visión que no había», apunta Turrón.

Los Kikes, artífices de la idea y guionistas, se han rodeado de una docena de ilustradores y algunos de ellos los acompañan desde el cómic de Fito, que en cierta manera fue el artista que ejerció de conejillo de indias. «Antes del primer libro hicimos una especie de casting. Planteamos la idea en un grupo de Facebook sin dar grandes detalles y se apuntaron unos cuantos que aún nos acompañan desde entonces. Después se ha ido sumando otra gente», especifica Turrón.

Cóctel molotov

A la pregunta de qué cosas han descubierto de Joaquín Sabina que les ha llamado la atención, ambos coinciden en el cóctel molotov que lanzó a una sucursal bancaria en Granada en su época de estudiante. A Babas también le fascina que colaborase con la España clandestina desde principios de los 70, así como el gran éxito que consiguió en Latinoamérica alguien «tan de Úbeda» pero a la vez «tan castizo y tan madrileño». Hechos que a su juicio corroboran aquello de que «la patria es un idioma y Joaquín es el perfecto habitante de esa patria».

Kike Turrón, por su parte, pone el foco en el hombre que le da un «nuevo brillo» a la figura del cantautor. «La curiosidad que siempre muestra ha movido su brújula, lo que le ha hecho ir por delante», argumenta.

'Joaquín Sabina. Pasión y vida (Vol. I)' incluye también un recorrido por sus canciones más emblemáticas como 'Princesa' o 'Pongamos que hablo de Madrid'. Un cómic biográfico que, en definitiva, promete atrapar a fans y a quienes estén en camino de serlo.