Risas que salvan vidas: Jaén acoge la Gala del humor 'Una esperanza para Celia' La cita trata de dar visibilidad a las enfermedades raras y recaudar fondos para destinarlos a la investigación de estas patologías

Solidaridad a través del humor. El próximo 10 de octubre a a las 20:30 horas en el teatro Infanta Leonor se celebrará la VI Gala del humor por la visibilidad de las enfermedades raras, 'Una esperanza para Celia'. Todos los fondos recaudados irán destinados a la investigación y tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas que, como Celia, padecen enfermedades raras.

Así lo ha detallado la primera teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo, quien ha presentando la iniciativa junto con María José Extremera, representante de la Asociación para la Investigación y Cura del Déficit del Factor V (ASDEFAV), la directora de la gala, Eva y Qué, y miembros de Viñeta 6.

«Es una oportunidad única de colaborar con esta causa y disfrutar de las actuaciones de monologuistas como Crhistian García, Daniela Padrón, Rafa Frías, Makeba, Fernando Moraño, Manolo Lera y Jesús Piña, además de la actuación musical del grupo Coverland», ha asegurado Espejo.

María José Extremera, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento la inclusión de la gala dentro del programa de la feria. «Creo que, efectivamente, siendo objetivos, el evento lo merece porque es espectacular y no paras de reírte. La gente se lo pasa fenomenal y no creo que haya algo más importante hoy día que la risa», ha expresado la representante de la Asociación para la Investigación y Cura del Déficit del Factor V.

Con esta gala «pretendemos dar visibilidad a las enfermedades raras» y ha agradecido a la ciudad de Jaén «el apoyo que nos estáis mostrando porque las entradas ya casi están vendidas y de verdad, muchísimas gracias de corazón por esta acogida que siempre tenéis con la gala».

Por último, la directora y cómica 'Eva y Qué' ha asegurado tener «mucha suerte porque tengo muy buenos amigos, cómicos muy cercanos que tienen un corazón que no les cabe en el pecho y siempre que les pregunto si pueden venir, vienen totalmente gratis».

La humorista ha resaltado que en Jaén «hay mucho, mucho arte y tenemos que potenciar nuestra gente y la cultura de nuestra tierra» y ha concluido invitando a todos los jienenses a asistir mañana al teatro Infanta Leonor a disfrutar de esta cita con el humor y la buena música.

Los jienenses pueden adquirir sus entradas, ya sea físicamente a un precio de 15 euros o, simbólicamente, a través de la fila 0.