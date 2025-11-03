Representan 'Lorca perdida' en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda

La iglesia de San Lorenzo acogió en la noche del pasado domingo la representación de 'Lorca perdida', una obra de la compañía Teatro La Paca ... que formó parte de la programación de la Muestra de Teatro de Otoño, la cual desarrolla hasta el 16 de noviembre su edición número 31. Se trata de un monólogo que combina la fuerza del texto de Tomás Afán con la expresividad de una interpretación contenida y cercana por obra y gracia de Cristina Mediero.

Con este montaje el público se adentra en un puzzle dramático donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazan: el espíritu de Federico García Lorca se comunica a través de una sesión de espiritismo teatral. Esta premisa simbólica sirve como punto de partida para reflexionar sobre la memoria, la libertad, la identidad y la vigencia del pensamiento lorquiano.

El texto de Tomás Afán destaca por su profundidad poética y su capacidad para combinar lo íntimo con lo universal. Su escritura invita a recorrer la emoción desde la palabra, con un tono que equilibra la sensibilidad artística y la reflexión social. Afán plantea un diálogo entre el presente y la memoria histórica, entre la voz silenciada y la voz que resiste, en un marco teatral que equilibra el lirismo con la claridad del mensaje.

La dirección de Carmen Gámez refuerza la esencia del texto con una puesta en escena sobria y precisa, centrada en la palabra y en la relación directa con el público. Su trabajo potencia la interpretación y la emoción sin artificios, aportando ritmo y coherencia visual al conjunto.

Y la presencia escénica de Cristina Mediero llena el espacio con naturalidad, sostenida por una voz que proyecta emoción y verdad. La actriz construye un personaje de gran humanidad, capaz de pasar del intimismo a la intensidad con precisión y sensibilidad. Su dominio técnico y su entrega actoral consiguen que el público permanezca completamente vinculado a la historia durante todo el monólogo, haciendo de su trabajo una demostración de madurez y profundidad interpretativa.

El montaje cuenta con un espacio sonoro de Óscar Martos, que construye una atmósfera envolvente y llena de matices, y una escenografía polivalente de Carlos Monzón, que se transforma a lo largo de la representación, acompañando la evolución emocional de la protagonista.