Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Cristina Mediero, protagonista de la obra. Román

Representan 'Lorca perdida' en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda

Esta obra de la compañía Teatro La Paca formó parte de la programación de la Muestra de Teatro de Otoño

Alberto Román

Úbeda

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

La iglesia de San Lorenzo acogió en la noche del pasado domingo la representación de 'Lorca perdida', una obra de la compañía Teatro La Paca ... que formó parte de la programación de la Muestra de Teatro de Otoño, la cual desarrolla hasta el 16 de noviembre su edición número 31. Se trata de un monólogo que combina la fuerza del texto de Tomás Afán con la expresividad de una interpretación contenida y cercana por obra y gracia de Cristina Mediero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  2. 2 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  3. 3 Vahídos, mareos y desmayos causan revuelo en el cementerio parroquial de Bailén
  4. 4 Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra
  5. 5 El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás
  6. 6

    Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén
  7. 7

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  8. 8 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG
  9. 9 Jaén Solidario busca un nuevo local para seguir ayudando a los necesitados
  10. 10 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Representan 'Lorca perdida' en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda

Representan &#039;Lorca perdida&#039; en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda