Regresa Sentir Baeza AOVE Fest con la mejor música indie el 27 y 28 de junio

Regresa la mejor música a la provincia de Jaén con el Sentir Baeza AOVE Fest, que este año se celebrará los días 27 y 28 de junio en el Recinto Ferial con un amplio programa que se desarrollará durante dos jornadas, con un aforo máximo de 5.000 personas manteniendo un ambiente cómodo y familiar.

Durante la jornada del viernes pasarán por el escenario, Sidonie, ELYELLA, Veintiuno, Karavana, Querido y Maren. Al día siguiente, durante el mediodía tendrá lugar Sentir Plaza, conciertos en el casco histórico para disfrutar de la mejor música con un ambiente inigualable y el estímulo de la gastronomía local donde este año, de nuevo hace un guiño al producto estrella de la localidad, el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). Venturi, Sarria, Vuelo Fidji y Bea Miau serán los encargados de amenizar la hora del aperitivo como antesala a la gran noche del sábado.

Con la inercia del mediodía, comenzará la segunda jornada del festival con las actuaciones de Dorian, Zahara, Alcalá Norte, Malmö 040, Besmaya, Hey Kid, We Are Not DJ´S y Blam de Lam. La organización continúa así apostando por bandas de la provincia y el talento femenino.

El festival se desarrollará en tres escenarios, cuyo único requisito será vivir una experiencia única. El recinto contará con una zona gastronómica con foodtrucks, barra de bebidas, zona de merchandising de los artistas, un área de descanso y zona de aseos. Para facilitar los desplazamientos, se habilitarán autobuses lanzadera desde Jaén, Úbeda y Linares.

Sentir Baeza AOVE Fest debutaba en 2023 con un cartel excepcional con los grupos y artistas más punteros de la escena Indie nacional, entre los que destacaban Lori Meyers, Dani Fernández o Sexy Zebras, entre otros. Tras un debut inmejorable, la segunda edición del festival baezano llegó con novedades ampliando el formato a dos jornadas y cambiando su ubicación al recinto ferial; un cartel que de nuevo contaría con grandes nombres como Mikel Izal, Viva Suecia, Shinova o Siloé.