'Ausencia da sentido a la existencia XXVI'

Récord de participación en el Premio de Pintura 'Emilio Ollero'

De las 108 obras presentaddas, el galardón ha sido para el artista Teruhiro Ando, afincado en Nambroca (Toledo)

E. L.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:05

El Premio de Pintura 'Emilio Ollero', convocado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén, ha alcanzado en su 39ª edición ... un récord de participación con 108 obras presentadas por artistas procedentes de casi treinta localidades de España.

