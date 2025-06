El recinto ferial baezano, epicentro de la música indie, pop alternativo y electrónica

C. C. BAEZA Domingo, 29 de junio 2025, 12:07 Comenta Compartir

El Festival Sentir Baeza no defrauda y conforme avanza en su desarrollo se consolida como una cita imprescindible del verano andaluz. «Con un cartel ecléctico y una atmósfera vibrante, el recinto ferial se convirtió en el epicentro de la música indie, pop alternativo y electrónica con sabor nacional», comentan los organizadores del evento.

La segunda noche arrancó con la fuerza emergente de Blam de Lam, que ofrecieron «un directo potente, lleno de guitarras crudas y letras introspectivas». Les siguieron Alcalá Norte, «que desplegaron su característico sonido urbano con tintes punk, encendiendo al público con una mezcla de crítica social y ritmos bailables».

Hey Kid trajo una energía fresca y desenfadada, conectando especialmente con el público joven gracias a sus melodías pegadizas y una puesta en escena cercana. La temperatura emocional subió aún más con la llegada de Zahara, uno de los platos fuertes de la noche. Con su habitual magnetismo, ofreció un show intenso, cargado de simbolismo y una producción audiovisual impecable, repasando temas de su último trabajo sin olvidar sus clásicos más coreados.

Caída de la madrugada

Malmö 040 aportó «una dosis de melancolía elegante con su pop atmosférico, ideal para la caída de la madrugada». A continuación, Dorian demostró por qué siguen siendo una referencia del panorama nacional, con un repertorio con himnos generacionales que hicieron vibrar al recinto de principio a fin.

Ampliar Hubo actuaciones durante el mediodía del sábado. SENTIR BAEZA

Besmaya no se quedó atrás, con «una actuación íntima pero intensa, que conquistó tanto a fans como a nuevos oyentes con su sensibilidad pop y letras emocionales». El cierre de la noche quedó en manos de los siempre sorprendentes We Are Not DJ's, que convirtieron el recinto en una auténtica pista de baile con «una sesión ecléctica, divertida y sin concesiones al aburrimiento».

La segunda noche del Festival Sentir Baeza fue un viaje sonoro que fusionó estilos, generaciones y emociones. «La música volvió a ser el lenguaje común en un espacio donde lo importante fue, una vez más, sentir», subraya la organización.