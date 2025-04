Puerta grande para Cayetano y Emilio de Justo en la VI Corrida del Renacimiento en Baeza

La VI Corrida del Renacimiento fue todo un éxito con la salida a hombros de Cayetano Rivera y Emilio de Justo. Con el peor lote ... Juan Ortega se fue de vacío. Los toros de Román Sorando no terminaron de colaborar, con dos toros buenos lidiados en cuarto y quinto lugar. Nos hubiera gustado y al empresario todavía más, que la entrada de público en los tendidos del coso taurino del Vivero hubiera sido mayor, aunque visto lo visto en los días anteriores con la lluvia, viento y frío no se puede decir que la afluencia de espectadores fuera mala.

La corrida del Renacimiento que ha llegado a su sexta edición, ha servido también de presentación de la empresa Tauroemoción. Es su segunda etapa en Baeza. En las ya lejanas temporadas del 2016 y 2017 la empresa estaba en sus principios, consiguiendo en esos dos años de gestión un éxito que casi nadie esperaba. Imaginación en los carteles, con una política ambiciosa en el tema publicitario la han llevado a ser en estos momentos una de las empresas de moda y más importantes que hay en estos momentos en el orbe taurino.

El cartel de toros y toreros tenía por todos lados muchos y atractivos alicientes. Cayetano Rivera se despedía de una plaza que ha sido muy importante desde su etapa de novillero. Fue en la primera plaza de la provincia de Jaén en la que toreo, no pudiendo faltar a la cita en el año de su despedida cuando cumple veinte años de alternativa. Emilio de Justo hizo su presentación cómo matador de toros ya convertido en una gran figura del toreo y Juan Ortega es torero querido en Baeza con muchas vinculaciones afectivas en una localidad que visita frecuentemente. Sin olvidar los toros de Román Sorando que pastan en nuestra tierra.

Una vez finalizado el paseíllo se le entregó una placa a los tres actuantes por parte del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, el concejal de Festejos y también del presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, que asistió al festejo desde un burladero del callejón.

Cayetano

A Cayetano Rivera se le quiere en Baeza. Y eso se notó a las primeras de cambio en la ovación que recogió junto a sus compañeros de cartel antes de la salida del primer toro de la tarde.

El torero con los apellidos más importantes de la historia del toreo ha decidido en este 2025 poner fin a una trayectoria taurina muy digna y por momentos importante.

En lo estrictamente taurino, Cayetano Rivera ha tenido una primera etapa en la que anduvo por las plazas ajeno de técnica, sufriendo muchos e importantes percances, mostrando detalles de infinita torería. Sin embargo en su última etapa se ha visto a un torero mucho más enrazado, de más entrega y de mayor capacidad delante de los toros. Una mutación torera comparándose entonces con su padre, esa gran figura del toreo que fue el inolvidable Francisco Rivera 'Paquirri'. Han sido veinte años, en una trayectoria digna con sus pros y contras.

En la tarde de ayer, sorteó en primer lugar a un toro de Román Sorando que tuvo muy poco de lo que se presume por un toro bravo y encastado. Bajo en todo, con poca casta y raza y de escasa fortaleza. Cayetano no encontró la forma de lucirse con el capote, aunque tampoco puso él demasiado interés. Los siguientes tercios más de lo mismo con reiteradas caídas del animal.

No brindó la faena ante las escasas posibilidades del toro de Román Sorando. El inicio de faena de muleta por bajo no fue el mejor, aunque sí para mostrar la poca fuerza de su oponente.

Las series por ambos lados tuvieron un denominador común. Todo a media altura, sin ajuste y en línea recta. A pesar de eso, el público le reconoció que estuviera allí delante durante demasiado tiempo a juzgar por el escaso lucimiento. Remató su labor de estocada muy tendida que fue suficiente. Se le pidió la oreja que acertadamente el presidente no concedió.

Salió espoleado con el que hizo cuarto. Un toro colorado que tuvo mucha nobleza. Se llevó el lote más pacífico y mejor de una corrida de Román Sorando que da para pensar. Se lució en las verónicas rodilla en tierra. De lo mejor de la tarde fue el gran tercio de banderillas de Joselito Rus que arriesgó una barbaridad en los dos pares.

Brindó su faena de muleta al público ante el entusiasmo de sus muchos incondicionales. Labor templada, sin mucho ajuste y despegado, aunque con algunos momentos brillantes sobre todo por el lado derecho, por dónde el torero se sintió más cómodo. Los remates de las series tuvieron torería y belleza con los pecho y pases de la firma, en un trasteo que fue muy jaleado. Tras una estocada entera trasera y caída siguió una fuerte petición de trofeos que fueron finalmente concedidas. Dos orejas, el último gran triunfo de Cayetano en una Baeza entregada con un torero muy querido en esta tierra. Paseó los trofeos con una gran alegría y amplia sonrisa.

Emilio de Justo

La presentación del extremeño Emilio de Justo en Baeza ha tardado, aunque lo hizo de forma triunfal y convertido ya en una gran figura del toreo.

Encartelado en todas las grandes ferias es uno de los toreros más importantes que hay en estos momentos, siendo imprescindible en todos los carteles de mayor nivel.

Sorteó en primer lugar un toro negro de Sorando que tuvo sus teclas que tocar. Muy bruto en sus embestidas no dejó al torero expresarse cómo el hubiera querido en los primeros compases. Mejor en la segunda parte del trasteo, imponiendo el torero su enorme capacidad lidiadora. Antes lo había cuajado con el capote, en verónicas de excelente corte saliéndose al centro del platillo.

Emilio de Justo está en buen momento, notándose en la faena de muleta de su primer oponente, dónde consiguió imponerse en un trasteo que fue a más, destacando su toreo al natural, de trazo largo y elegante ante un toro que amenazó en varios momentos en buscar al torero antes que a la muleta de un entregado torero. Otra faena larga que no tuvo el mejor refrendo con la espada, cobrando una estocada algo ladeada y un golpe de descabello. La petición de oreja fue unánime, cortando la primera oreja de la tarde.

El quinto fue otro toro de Román Sorando que tuvo un buen pitón derecho y protestó por el lado izquierdo. Se lució con el capote rodilla en tierra en bellas verónicas. Tras brindar al público, realizó una gran faena, mejor por el lado derecho, dónde toreo de forma soberbia y armoniosa por ese lado, imponiéndose por el lado izquierdo por el dónde toro fue mucho más exigente y complicado. Lo mejor llegó en una tanda sobre la diestra sin la ayuda de la espada, toreando de forma relajada y unas «manoletinas» con el compás abierto formando un alboroto en los tendidos que se entregaron al extremeño. La estocada volcándose sobre el morillo fue entera, cortando dos orejas que fueron pedidas con unanimidad asegurándose la salida por la puerta grande.

Juan Ortega

Había mucho interés en ver Juan Ortega de nuevo en Baeza. El inicio de temporada del sevillano ha sido realmente bueno, sobresaliendo principalmente su tarde en Castellón, dónde salió a hombros tras una faena marca de la casa. Triunfador de la feria castellonense, siendo otro de los toreros más esperados por los aficionados.

En Baeza es viejo conocido. Cae bien su toreo armonioso, de temple y exquisita calidad.

Algo que no se pudo ver con el tercero de la tarde, primero del lote del sevillano. Un toro con la presencia justa que desarrolló un genio que nadie esperaba por su presencia. Se revolvió a las primeras de cambio con el capote poniendo en aprietos al torero tras un desarme cuando intentaba el toreo por verónicas. Fue un momento de apuro de la que salió airoso de milagro.

No fue toro de brindis, tampoco de lucimiento, aunque un entregado Juan Ortega formó un pequeño alboroto en el inicio de faena. Muy poderoso y por bajo guió la embestida del animal imponiéndose con autoridad. Y cuándo esperábamos el milagro de que el toro rompiera para adelante, fue al contrario. Durante toda la faena se dedicó a pegar cabezazos impidiendo ese toreo de exquisita belleza y formas a las que nos tiene acostumbrado el sevillano. De todas formas no se arrugó el torero, al contrario, se puso por los dos lados con firmeza, consiguiendo algún que otro muletazo destacado junto con otros en los que surgió el enganchón desluciendo el conjunto. Bien el torero y mal de un toro que no facilitó la labor del torero. Pinchazo y media muy baja que fue suficiente. Fue ovacionado, teniendo que salir a saludar.

Puso la plaza en pie Juan Ortega en un quite por 'chicuelinas' al sexto de la tarde. Las dos medias de remate para enmarcar. Sublime Tras brindar su faena de muleta a un amigo que se encontraba en el tendido firmó dos ayudados por alto de categoría, llenos de profundidad. El toro de Sorando anduvo justo de todo, también de fuerzas. El torero muy dispuesto y firme se colocó siempre bien e intentó torear lo más despacio posible, consiguiéndolo en momentos aislados con muletazos sueltos de gran belleza, pero sin la ligazón que hubiera sido imprescindible para llegar con más fuerza al tendido