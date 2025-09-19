Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de la cuarta edición del Festival de Microteatro. Ideal
21 de septiembre

El público será el jurado en el Festival de Microteatro en Jaén

La cuarta edición incluye las propuestas 'Amores locos', 'Té cita', 'Macbeth Clown' y 'La teoría del todo'

A. C.

Jaén

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:50

Este domingo comienza la cuarta edición del Festival de Microteatro en la Salalapaca de la capital jienense, una cita ya consolidada por su «originalidad, frescura y enfoque joven y adulto», según la organización, que va dirigida a quienes buscan nuevas experiencias teatrales en un formato breve, directo y participativo.

El público será el jurado en esta edición que incluye cuatro propuestas de microteatro. La primera de ellas será 'Amores locos', con los Paquitos de Oro, compuesto por dos piezas basadas en textos de Tomás Afán: Los amantes engañosos, una comedia en verso al estilo del siglo XVII. Y Virgencita, escúchame el amor de una tonadillera, una comedia musical en clave de copla.

La segunda propuesta será 'Té cita' (DarTE Arte), desde Talavera de la Reina, un thriller cómico que muestra lo complicada que puede ser una primera cita cuando los secretos y el suspense entran en juego.

'Macbeth Clown', (Producciones 099), es un espectáculo de teatro de objetos que mezcla lo visual, lo poético y lo absurdo con gran ingenio.

La cuarta y última propuesta será 'La teoría del todo (Teatro del Gallinero), dirigido por Sebastián Haro, que conecta lo cotidiano con lo universal en una propuesta teatral reflexiva y divertida.

Implicación

La seña de identidad de este festival, según la organización, es la implicación del público, que además de disfrutar de las funciones se convierte en jurado, votando su pieza favorita al final de la velada. Tras las funciones se obsequiará a los asistentes con cerveza y patatas fritas quienes, a su vez, podrán dialogar con los creadores.

Microteatro se llevará a cabo el 21 de septiembre con pases a las 19:00 y 20:00 horas, y el 25 de septiembre a las 19:30 y 20:30 horas.

