La primera universidad de Jaén fue la de Santa Catalina

El edificio que alberga en la actualidad el Archivo Histórico Provincial fue sede de la antigua Universidad de Santa Catalina, predecesora de la Universidad de ... Jaén (UJA). Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la inauguración de la exposición 'La antigua Universidad de Santa Catalina de Jaén y sus antecedentes', que se suma a la programación conmemorativa del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía, la UJA y el Ayuntamiento.

Esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre, contiene documentación administrativa de esta institución académica que se puso en funcionamiento en 1629. El actual Archivo se encuentra ubicado en lo que fue el Real Convento de Santa Catalina Mártir, sede de la antigua Universidad, albergando uno de los más antiguos centros de enseñanza de la provincia de Jaén. Diferentes estudios sostienen que la Universidad funcionó durante un año, según la información facilitada por la Junta de Andalucía.

El curso académico comenzó el 18 de octubre de 1629 y se organizó el Claustro de Profesores. No obstante, debido a un pleito que interpuso la Universidad de Baeza, la de Jaén sólo actuó durante un año, quedando en suspenso por orden de Felipe IV, volviendo a ser Estudio General hasta la Desamortización del convento en 1835.

En la inauguración han participado el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, la primera teniente de alcalde, María Espejo, y el vicerrector de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales, Alberto del Real.

José Ayala ha recordado que, en la actualidad, este edificio «vuelve a ser un gran centro cultural, convirtiéndose en el cofre que alberga el mayor conjunto patrimonial documental de la provincia jienense».

María Espejo ha agradecido en nombre del Ayuntamiento la puesta en valor por recuperar y visibilizar la memoria de la antigua Universidad de Santa Catalina, «auténtico germen de la tradición universitaria de Jaén». Según la primera teniente de alcalde, la fecha fundacional fue el 18 de octubre de 1629 y el Ayuntamiento la dotó con 10.000 ducados.

Por último, Alberto del Real ha trasladado que aquí se estudiaban carreras como Medicina, Filosofía y Teología: «Había comunión entre Iglesia y Universidad y además el Ayuntamiento era patrono», ha dicho.

La doctora y profesora María Isabel Sancho ha pronunciado una conferencia sobre la antigua Universidad de Santa Catalina