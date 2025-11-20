Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita guiada a la muestra que se expone en el Archivo Histórico Provincial. Ideal

La primera universidad de Jaén fue la de Santa Catalina

El Archivo Histórico Provincial rememora su pasado como sede de esta institución académica con una exposición

A. Cubillo

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

El edificio que alberga en la actualidad el Archivo Histórico Provincial fue sede de la antigua Universidad de Santa Catalina, predecesora de la Universidad de ... Jaén (UJA). Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la inauguración de la exposición 'La antigua Universidad de Santa Catalina de Jaén y sus antecedentes', que se suma a la programación conmemorativa del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía, la UJA y el Ayuntamiento.

