El primer premio del Cerdá y Rico de Fotografía se va a Alicante

El XIV Certamen Internacional de Fotografía 'Arturo Cerdá y Rico' ya tiene ganadores. El primer premio ha sido para la serie Cresol presentada por José ... Antonio López Rico, de Petrer (Alicante).

Sandra María Díaz Oval, de La Taha (Granada), se ha alzado con el segundo galardón con la serie Esperando a los hijos, mientras que el premio de la comarca de Sierra Mágina ha sido para José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón (Cuenca), por Fragmentos de un legado.

Los premios están dotados con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, junto con un trofeo y un diploma acreditativo.

El primer premio reconoce la mejor serie de tema, técnica y tratamiento libres, mientras que el tercero distingue la mejor serie cuya temática gire en torno a los valores paisajísticos, patrimoniales, culturales o etnográficos de la comarca de Sierra Mágina.

La entrega de premios está prevista para el 6 de diciembre, a las 12:00 horas, en la casa museo de Arturo Cerdá y Rico en Cabra del Santo Cristo. Además, el cuadro de honor con las 11 series finalistas y galardonadas formará parte de una exposición.

Tanto el Ayuntamiento como la Asociación Cultural Cerdá y Rico agradecen la participación de todos los fotógrafos y la labor del jurado. «Esta edición ha mantenido su alto nivel de participación y calidad, consolidando el certamen como una cita ineludible en el calendario fotográfico internacional», señalan, a la vez que destacan la «excelencia técnica, originalidad y profundidad narrativa» de las obras premiadas.

Se han presentado 182 participantes de 12 países con 322 colecciones, que hacen un total de 1.582 fotografías.