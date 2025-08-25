Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Uclés con parte del equipo de Gobierno de Quesada. IDEAL
Fiestas

El Pregón de David Uclés fue un canto de amor a Quesada, su Jándula querida

Ataviado a modo de los protagonistas de la película 'Bienvenido Mister Marshall', el escritor comenzó dirigiéndose a sus vecinos: «Muchos de vosotros os estaréis preguntando «¿quién leches es este zagal?»

José Antonio García-Márquez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:04

David Uclés, el joven autor de 'La península de las casas vacías', el relato sobre la Guerra Civil rico en realismo mágico que ubica en ... Quesada, Jándula en la obra, convertido en el acontecimiento literario que marcó 2024 y que sigue haciéndolo en 2025, ofreció el pregón de las fiestas quesadeñas a la Virgen de Tíscar. El escritor, músico, dibujante y traductor nacido en Úbeda, pero vinculado a la ciudad de la sierra de donde son sus padres y toda su familia, estuvo acompañado por la alcaldesa Yolanda Marcos, que celebró el talento, entrega y humanidad de quien dijo ser «el mejor escritor español en la actualidad». Solemnemente rodeado por maceros, ocupó el balcón de la Casa Consistorial para, desde allí, al aire libre, bajo luna nueva, emitir su proclama ante las personas de Quesada, de la provincia y de los puntos distantes del país, que colapsaron como jamás se había visto la Plaza de la Constitución.

El Pregón de David Uclés fue un canto de amor a Quesada, su Jándula querida

