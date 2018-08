«Los poetas de la Generación Beat no tenían la necesidad de ser políticamente correctos» Tomás Ayuso, segundo por la izquierda, junto al alcalde de La Iruela, José Antonio Olivares, a su derecha. / J.L.G. El Edificio Multiusos de La Iruela acoge hasta el día 31 de agosto la exposición 'The Beat Generation: Visiones de Kerouac' Tomas Ayuso Artista plástico JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LA IRUELA Martes, 21 agosto 2018, 02:02

Desde el pasado sábado y hasta el día 31 de agosto, toda aquella persona que lo desee podrá disfrutar en el nuevo Edificio de Usos Múltiples 'La Garita' de La Iruela de la exposición 'The Beat Generation: Visiones de Kerouac', obra del artista plástico Tomás Ayuso. Se trata de 23 grabados ejecutados con madera, metacrilato o linóleo y presentados como monotipos íntimamente ligados al Pop Art.

Ayuso, veterano artista manchego, comenzó su formación en el Madrid de la pre-movida, a finales de la década de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo. Durante esa etapa experimentó con el dibujo, los esmaltes o el grabado calcográfico. Incluso, hizo alguna incursión en el cine amateur. La vida bohemia del Madrid de aquellos años dejó su huella en él. Se relacionó con otros artistas hoy consagrados como Miquel Barceló, Ouka Leele o el pakistaní Monirul Islam, y se convirtió en uno de los mayores conocedores de nuestro país de la americana Beat Generation.

-¿Por qué la Beat Generation y Jack Kerouac?

-La Beat Generation me enganchó a los 18 años con la lectura de 'On the road' ('En el camino'), de Jack Kerouac. Tras leer esta obra, saqué el pasaporte sin que lo supieran mis padres, cogí mi mochila y me fui a Marruecos. Kerouac abrió mi mente, me impulsó a conocer otros países, a otra gente. Así que, después de muchas peripecias en la vida, tenía muchas ganas de homenajear a esta gente, a todos estos poetas que vivieron de una manera pasional y marginal durante la década de los 50.

-Descríbanos esta exposición

-Ahora estoy trabajando en el grabado, en técnicas y colores muy diferentes: madera, metacrilato, linóleo... En total son 23 obras pero tengo terminadas un total de 35, que he ejecutado desde enero hasta julio de este año. Todas no las he podido traer por el limitado espacio de esta sala. Son retratos sacados de fotografías de todos los artistas de esa generación, y los he querido reflejar a través del Pop Art, introduciendo muchos colores como hiciera Andy Warhol con otros personajes. Si te das cuenta, se trata de monotipos que en muchos casos se repiten pero cada uno con colores y trazos distintos.

-¿Están todos los que son o son todos los que están?

-Están los poetas más significativos de la Generación Beat. Hay pocas mujeres porque llevaban una vida marginal y las chicas en aquella época no se atrevían. Aunque algunas fueron valientes y se aventuraron a vivir al margen de la sociedad y las convenciones americanas. El padre de todos ellos y ellas, el más influyente, fue Jack Kerouac. Aunque William Burroughs era de mayor edad y, quizás, el más preparado intelectualmente. Investigó más -sobre todo, en lo que se refiere al mundo de las drogas- pero fue autor de menos obras.

Intelectuales

-¿Qué tuvo de especial Kerouac?

-Él hizo su vida; su propia vida fue su mejor poema. Él escribía sobre lo que le sucedía junto a sus amigos, ejerciendo con ellos una influencia mutua. Todos eran intelectuales que, en su mayoría, se conocieron en la universidad, en Nueva York. Así que no escribían a lo loco, tenían muchos conocimientos adquiridos sobre todo por ser grandes lectores.

-El arte y la sociedad actuales, ¿son deudores de aquella generación?

-Totalmente. No se quiere reconocer, parece que hay quien los quiere olvidar y quitarles importancia, pero yo creo que todo el arte moderno -sobre todo después de Warhol-, incluido el grafiti, nació de ellos, de su obra. Incluso la música. Todo el jazz moderno surgió de aquí, de este movimiento libre. Además, ellos no tenían normas y, por lo tanto, tampoco prejuicios. Abominaban del racismo, la xenofobia o la homofobia. Era un grupo multirracial, amaban la música negra y a nivel sexual había una libertad total. Sin ir más lejos, Kerouac convivía con su amigo Neal Cassady -también perteneciente a esta generación- y su segunda mujer, Carolyn Cassady.

Digamos que, desde mi punto de vista, ellos vivían en un nivel de libertad superior al de ahora porque no tenían miedo ni la necesidad de ser políticamente correctos. Querían aprender de las experiencias, sin que las normas fueran un límite.

-¿Qué otros autores destacan en esta exposición?

-Por ejemplo, Gary Snyder. Es el padre del ecologismo y la preocupación por el cambio climático actuales. También es uno de los pocos que quedan vivos junto a Laurence Ferengetti. Este último fue el promotor de toda la Generación Beat a nivel literario. Su librería de San Francisco fue la única que, por entonces, se atrevió a publicar sus obras.

-Y, ¿por qué La Iruela?

-Porque hace tres años expuse en el Patio del Ayuntamiento de Cazorla un trabajo totalmente distinto. Fue un éxito y también acudió el alcalde de La Iruela, José Antonio Olivares, que me ofreció un espacio en este edificio por entonces en construcción. Su diseño arquitectónico es magnífico y espero aprovecharlo para otros trabajos. Tras La Iruela, esta exposición viajará a Marbella, Madrid y Granada.