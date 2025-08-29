'Poesía de pueblo en pueblo' lleva a Miguel Hernández a los pequeños municipios jienenses

C. C. JAÉN Viernes, 29 de agosto 2025, 12:27 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Jaén y la Fundación del Legado Literario de Miguel Hernández ponen en marcha una nueva edición del programa 'Poesía de pueblo en pueblo', que tiene como fin acercar la vida y obra de este poeta universal a la población de los pequeños municipios jiennenses. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, avanza que «esta iniciativa, que combina recitales de poesía con música, tendrá lugar este año entre los días 4 y 7 de septiembre en cuatro municipios de la comarca de la Campiña: Marmolejo, Arjona, Lopera y Cazalilla, y del 7 al 10 en otros cuatro de Sierra Mágina, en concreto Pegalajar, Albanchez de Mágina, Torres y Bedmar».

La actividad dará comienzo al anochecer, entre las 20.00 y las 21.00 horas, en las plazas de estos pueblos y consistirá en un encuentro poético y musical al aire libre con los habitantes y visitantes de los municipios. Se iniciará con una breve exposición de la biografía de Miguel Hernández y continuará con la lectura de varios de sus poemas y el versionado musical de algunos de ellos.

A la vez, será el público de cada localidad el encargado de seleccionar los poemas que se recitarán y versionarán. Las actuaciones correrán a cargo de los poetas Germán Terrón y Felicidad González, y de la cantautora Miriam García, conocida como 'Amarela'. El acto finalizará con un turno de 'micro abierto' para dar la posibilidad a poetas de la zona y a los propios asistentes de participar en esta actividad recitando o cantando poesía.

El primer municipio en acoger esta edición de 'Poesía de pueblo en pueblo' será Marmolejo, el jueves día 4 de septiembre, seguido de Arjona, el día 5; Lopera, el día 6; y Cazalilla, el domingo día 7. La Diputación de Jaén persigue con este programa «difundir la cultura a lo largo de la provincia y hacerla llegar también a localidades de menor tamaño, además de poner en valor la obra y la figura universal de Miguel Hernández», subraya la diputada de Cultura y Deportes.

Pegalajar acogerá el 7 de septiembre esta propuesta cultural, que se trasladará el día 8 del próximo mes a Albanchez de Mágina, el día 9 a Torres y finalizará el día 10 de septiembre en Bedmar y Garcíez. Este proyecto «entronca directamente con la filosofía y la acción que se desarrolla desde la Diputación para llevar la cultura a toda la geografía jiennense y hacerla llegar a localidades pequeñas, además por supuesto de difundir la obra hernandiana», concluye África Colomo.