Pasión 'Salvaje' en La Victoria con Manuel Carrasco

Salvaje' es la palabra exacta para definir los que vivió el público jienense en el concierto ofrecido este viernes por el artista Manuel Carrasco, una ... oda a la música emotiva, de la que penetra en el alma y produce lágrimas, en la voz del cantante onubense, que es capaz de dominar el corazón de quien los escucha.

Carrasco se subía a las tabas sobre las 11 de la noche ante los gritos ensordecedores del público. Hizo honor la nombre de su gira, 'Tour salvaje', al salir como un león enjaulado, pues el escenario instalado en el estadio de La Victoria se le quedaba pequeño ante la energía del artista onubense, un 'depredador' dispuesto a dar espectáculo.

Entre la selva y vestido con una rebeca de flecos a pesar del calor, el onubense comenzó a mostrar su torrente vocal, el que ha enamorado al público durante más de dos décadas. En una mezcla única de pop con flamenco, aderezado con otros géneros como el rock o folk, el onubense fue capaz de hacer saltar al público de alegría para luego hacerlo llorar en recuerdo del amor.

El público jienense recompensó el esfuerzo del artista con una continua salva de aplausos y gritos de entrega. No es para menos, pues el onubense casi colgó el cartel de 'no hay entradas', reuniendo alrededor de 17.000 almas que disfrutaron de una noche mágica de música, emoción y sentimientos. Todo ello sobre el césped que en pocas horas albergará la final del play-off del Real Jaén, dos días de lleno absoluto y nervios a flor de piel.

Un concierto ofrecido por un artista valiente, capaz de embarcarse en una gira justo después de publicar su disco, un escollo que no fue ningún impedimento para un artista que con su trabajo ha conseguido borrar el apodo de 'Triunfito' para convertirse en uno de los principales referentes de la música española actual.

Como no podía ser de otra manera, interpretó ante el público jienense los temas de su nuevo álbum, Pueblo salvaje II', con temas que prometen convertirse en clásicos del repertorio de onubense, tales como 'El grito del niño', 'Pueblo salvaje' o 'Salitre'. El público coreó junto a él las canciones apenas publicadas hace un mes en una muestra de devoción para el artista.

Y como no, también hubo el espacio para los clásicos, como el ya mítico 'Qué bonito es querer'. Besos, abrazos y lágrimas ante un tema que evoca al amor por lo seres queridos, da igual que sean pareja, familiares o amigos, del privilegio que supone tener un hombro sobre el que poder apoyarse en los momentos difíciles.

Si hubo espacio para el amor, la ilusión no iba a ser menos. Con una mirada verde olivo capaz de traspasar el alma, Manuel Carrasco deleitó al público con 'No dejes de soñar', tema que emocionó a los jienenses, porque lo que importa no es caerse, sino levantarse, arriesgarse y que te rompan el corazón, y en ese dolor comenzar a reconstruirte tu mismo.

También las lágrimas tuvieron sus momentos, como cuando en el estadio resonó 'Mujer de mil batallas', imposible no emocionarse si el cáncer ha pasado por tu vida, ya sea en uno mismo o en un familiar. Una canción en honor de esos héroes y heroínas que cada día enfrentan con entereza la cruda realidad a la que la vida les hace enfrentarse.

Toda una amalgama de sentimientos ante un público rendido al vaivén emocional al que les sometía el artista. Una cita que desde luego no decepcionó a pesar del tiempo transcurrido desde la última vez de su visita. El onubense sí había estado en los últimos años en la provincia, como Linares en septiembre de 2023, Baeza en 2022 y 2020, o Úbeda en 2019, pero no así en la capital. Ahora la deuda está saldada.

Y así, entre acordes de guitarra y los susurros que caracterizan la forma de cantar del onubense fue transcurriendo una noche mágica de concierto, en la que tan pronto se reía como se lloraba. Un espectáculo al alcance de pocos artistas nacionales del panorama del que los jienenses pudieron disfrutar, y esperemos que la próxima no se haga tanto de rogar.

El concierto de Manuel Carrasco fue la primera parada del festival Vive Jaén Music Fest, un ciclo musical que pretende convertir a la capital en el epicentro cultural y artístico del verano, con su historia, su patrimonio y su pasión por la música como principales protagonistas.

La siguiente parada de festival será el 4 y 5 de julio con 'Vivo flow fest', que reunirá en Jaén a artistas 'top' del panorama urbano como JC Reyes, Dei V, Luck Ra, La Joaqui, Alejo o Ramma para hacerte vibrar y 'perrear' al público en una noche de jolgorio. El 17 del mismo mes será el turno para Juan Luis Guerra, legendario icono de la música latina que llegará al Santo Reino con su nueva gira 'Entre mar y palmeras', en lo que promete ser en un espectáculo inolvidable lleno de ritmo, energía y sus más grandes éxitos.

El broche de oro del festival lo pondrá Melendi, que tras haberse recorrido todo el territorio nacional y latinoamericano en 2024 con su exitosa gira '20 años sin noticias' promete realizar un viaje a la nostalgia con canciones que han marcado a varias generaciones.