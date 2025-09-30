El Orfeón Santo Reino estrena el Himno de la Policía Nacional en polifonía Lo hará el 1 de octubre en la Catedral de Jaén al término de la misa con motivo del patrón de este cuerpo en la que también cantará

El Orfeón Santo Reino de Jaén suma un nuevo hito en su dilatada trayectoria. El 1 de octubre estrenará el Himno de la Policía Nacional en polifonía en la Catedral de Jaén. El Orfeón cantará la misa con motivo del patrón de este cuerpo, los Santos Ángeles Custodios, que comenzará a las 10:30 horas y a su término estrenará esta composición que lleva por título 'Tesón de hierro', cuya adaptación coral ha corrido a cargo del director emérito del Orfeón Santo Reino, Pedro Jiménez Cavallé. Así lo avanza a este periódico su presidente, Juan Maza, quien tilda de «inédito» este acontecimiento en la capital del mar de olivos.

El repertorio que interpretará el Orfeón en esta misa incluirá obras clásicas como 'Jubilate Deo', de Mozart, y 'Santo', de Schubert, entre otras, las cuales sonarán desde el coro del templo mayor de la ciudad que lleva el sello de Vandelvira. Para el estreno del himno se trasladarán al altar mayor acompañados, como siempre, por su director actual, Antonio José Molina.

No es el primer himno que adaptan a polifonía, ya lo hicieron también con el de la Guardia Civil hace unos años. «Este lo teníamos pendiente desde 2019, pero con la irrupción luego de la pandemia lo tuvimos que posponer», explica Maza, quien mantuvo conversaciones con la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris, y el director general para concretar la fecha y los detalles de esta cita tan especial para el Orfeón.

Próximas citas

Esta institución musical de referencia en la provincia jienense ha comenzado la nueva temporada con una agenda repleta de actos por diversos puntos de la geografía española. El Encuentro Coral Ciudad de Jaén que organiza el Orfeón celebró el pasado domingo su trigésima edición en la parroquia del Salvador de la capital con la Coral Polifónica Ecijana como invitada. A esto se sumó un concierto de música sacra en Bélmez de la Moraleda.

Las próximas citas serán en localidades como Cabra del Santo Cristo, Castellar, Arjona y Villanueva del Arzobispo, entre otras.

En sus más de 70 años de existencia, el Orfeón Santo Reino ha llevado el nombre de Jaén por el mundo. En Italia han cantado en Florencia, Pisa, Nápoles, Asís y las catedrales de Milán, Venecia y Siena. Han realizado varias giras de conciertos por las principales ciudades europeas, entre ellas Viena, Brujas, París (en la Catedral de Notre Dame) o Bruselas. También participaron en los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Carlos V en Gante (Bélgica). En España, el Orfeón ha puesto voz a actos litúrgicos en infinidad de catedrales.