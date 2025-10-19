Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento del concierto de 5G. IDEAL

G5 ofrece un recital de flamenco, rumba y blues en el último concierto de San Lucas

El cómico Edén Serrano hace estallar en carcajadas a los jienenses con un humor sin censura sobre la vida cotidiana

Ideal

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:57

Comenta

El G5 formado por Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito aterrizó este sábado en Jaén con un espectáculo único y en primicia en la provincia. Miguel Campello (El Bicho), Nolasco con la colaboración de Antonio Carmona y Fran Cortés Chiquetete completaron este concierto único donde el público disfrutó de una noche espectacular al ritmo de flamenco, rumba, blues y unas gotitas de country.

Este espectáculo, organizado por Oleosónica Music e Inala Producciones con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura, cerró con broche de oro el ciclo de conciertos ofrecidos en la Feria y Fiestas de San Lucas.

Además, el público también disfrutó este sábado en el Teatro Darymelia del show de Edén Serrano, un cómico que ha girado en multitud de salas por toda España con sus monólogos y que trajo a Jaén un espectáculo con gran energía y lleno de un humor muy directo y mordaz para San Lucas.

Edén hizo reír a los asistentes mientras exploraba, sin filtro alguno, temas como el amor, la familia, los prejuicios, lo absurdo de la vida cotidiana o la actualidad en general. Un humor inteligente con reflexiones originales y anécdotas que sorprendieron mientras se combinaban con ligeros toques de humor oscuro y destellos de interacción con el público. En definitiva, una gran noche de humor sin censura y música como colofón a la Feria de San Lucas 2025.

