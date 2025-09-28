Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la rerpesentación de la obra. IDEAL

La obra 'Aquí nunca pasa nada' denuncia la realidad de la trata de mujeres

Cáritas Diocesana y la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Jaén protagonizan una actuación inspirada en el caso Carioca

Ideal

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:04

El Festival de Otoño de Jaén ha iniciado su novedoso Ciclo Social este sábado con la obra teatral de Cáritas Diocesana y la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Jaén, 'Aquí nunca pasa nada', cuya sinopsis aborda la realidad de la trata de mujeres. El Teatro Darymelia fue el escenario elegido para esta función inspirada en el caso Carioca y que ha contado con la dirección y guion de Moisés Mato.

El público tuvo la oportunidad de conocer, a través de esta obra, parte de la investigación de uno de los casos más sonados de trata de mujeres, a través de un encuentro entre una jueza y una mujer prostituida. En definitiva, todo un canto a la amistad y un alegato contra todas las formas de explotación que sufren las mujeres hoy día.

Con entrada totalmente gratuita y donativos que irán destinados a personas víctimas de explotación, el Festival de Otoño de Jaén ha vuelto a acercar la cultura a la ciudadanía, en esta ocasión aportando el factor solidario como valor añadido para atraer a un público comprometido con la solidaridad y la erradicación de las injusticias.

