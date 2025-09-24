Objetivo: equipar el centro de día de la Asociación de Daño Cerebral de Jaén El 30 de octubre se celebra la gala solidaria de este colectivo en el Aula Magna de la UJA con música, magia y humor

A. C. Jaén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:14

Llega una nueva edición de la gala solidaria 'Jaén vibra con el daño cerebral'. El 30 de octubre, el Aula Magna de la Universidad de Jaén acogerá este evento organizado por la Asociación de Daño Cerebral de Jaén (Adacea) y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento jienense. Su objetivo es recaudar fondos para el equipamiento del nuevo centro de día de la asociación, ubicado en la Ronda de los Derechos Humanos.

La gala contará con el humor de David Navarro y Pepe 'El Caja', la magia de Adrián Bachiller, la voz de Gilberta Wilson, la energía de Salvattore y Luismi de Apache, el talento local de Noelia Cazalla y el ritmo de Jaén Jazzy, todo bajo la dirección de Berna Gómez.

Las entradas tienen un coste de 10 euros (anticipado) y 12 en taquilla. Los puntos de venta serán los centros de día de las calles Sierra y Segovia, la sede central de Adacea, Beep Bulevar, Joyería Jiennense y Uniradio Jaén.

A la presentación, que tuvo lugar este miércoles en el patio del Palacio Municipal de Cultura, asistieron la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre; la presidenta de Adacea, María Muñoz; el director de Uniradio, Julio Olivares; el director de la Unidad de Diversidad de la UJA, Javier Cortés y el presentador de la gala, Berna Gómez.

Díaz de la Torre señaló que cada entrada que podrán adquirir los jienenses «se va a transformar en una silla, en una camilla, en un recurso para que el nuevo centro de día de daños cerebrales de Jaén, ya construido, pueda equiparse y abrir sus puertas con toda la garantía«. La edil destacó también la colaboración de la asociación con el Patronato Municipal de Asuntos Sociales «en su acompañamiento diario» en tareas como el asesoramiento, entre otros.

Por su parte, la presidenta de Adacea destacó que esta gala no sería posible sin la colaboración de personas y entidades que se han volcado con la causa. Por ello, dio un especial agradecimiento a la Universidad de Jaén por la cesión del espacio; al Ayuntamiento por su apoyo en la difusión de este evento y a todos los establecimientos y artistas que colaboran en el patrocinio y desarrollo de esta gala.

El director de Uniradio puso en valor la celebración de esta gala y, en especial, la labor que desempeña Adacea. «Es un honor compartir trabajo con esta asociación y con sus excelentes profesionales», dijo Julio Olivares.