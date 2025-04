Nikki Hill, una de las nuevas incorporaciones al cartel del BluesCazorla

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Jueves, 24 de abril 2025, 16:17 Comenta Compartir

Se acerca cada vez más el XXIX BluesCazorla Festival. Los días 3, 4 y 5 de julio ya están a la vuelta de la esquina ... y el cartel de esta edición no para de crecer. Tras el anuncio de la formación North Mississippi Allstar, y la incorporación de las dos bandas ganadoras del BluesCazorla Blues Battle, celebrada a comienzos de este mes, The Ubangi Stomp y The Muleros, se unen a esta exclusiva fiesta del blues en el sur de España –dicen que la mejor del mundo- la figuras Devon Allman, Diunna Greenleaf, Nikki Hill y The Cinelli Brothers.

Allman es un artista que lleva el blues y rock en su ADN. Con un sonido distintivo, ha dado forma a su música desde que empezó a tocar la guitarra de adolescente hasta sus recientes álbumes con la Allman Betts Band. La gran Diunna Greenleaf aterriza en BluesCazorla por primera vez. Líder de Blue Marcy, es nativa de Texas, con una formación impregnada en música góspel. Influenciada por artistas como Koko Taylor, Aretha Franklin, Rosetta Thorpe, Sam Cooke, Charles Brown y sus propios padres Ben & Mary Ella Greenleaf, ha desarrollado su propio estilo siguiendo la tradición de otros tantos grandes del blues tejano. Combina pinceladas de jazz, góspel y soul para crear un blues amable que nos lleva a una montaña rusa emocional. Nikki Hill no necesita presentaciones en Cazorla. Vieja conocida del festival vuelve para revolucionar al público y presentar parte de su nuevo trabajo en el que lleva trabajando los últimos meses. Nikki siempre es garantía de éxito. Y los últimos artistas confirmados hasta ahora son The Cinelli Brothers. Una banda que no pudo subirse al escenario de la plaza de toros cazorleña en 2023, pero que esta vez vienen con más fuerza que nunca para saldar la deuda pendiente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión